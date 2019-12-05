Ai TAOYUAN國際新創機器人節　2100隊好手集聚桃園巨蛋

▲Ai TAOYUAN 國際新創機器人節展現 MAKER 精神！（圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「Ai TAOYUAN 國際新創機器人節」、6日在桃園巨蛋館以AI 音樂會方式盛大開幕！主辦單位表示，這項活動集結了 20 個國家、超過 2100 隊各國機器人好手集聚桃園巨蛋、桃園田徑場等地同台競技。競賽活動為期兩周，共有近 50 項的全能機器人分級賽事，更規劃超過5000組免費機器人diy的萬人工作坊，展現 MAKER 精神！

▲Ai TAOYUAN 國際新創機器人節，盛大開幕。（圖／資料照／市府提供）



由經濟部中小企業處、桃園市政府經濟發展局、青年事務局以及祥儀慈善文教基金會共同主辦的「Ai TAOYUAN 國際新創機器人節」，是市府非常重視的國際競賽活動，今年與祥儀基金會再度攜手合作，並延續 2018 年 AI Taoyuan 精神，結合第二屆全能機器人國際邀請賽、機器人萬人工作坊、新創嘉年華，以及SBTR智造機器人生態圈創生平台等主軸，擴大辦理陸、海、空三大領域之機器人競賽。

包括無人車、科技寶相撲車、人形機器人系列賽、AGV挑戰賽，同時也結合新興綠色能源議題，舉行KIDWIND風力能源發電賽項目；水域部分則有機器人划龍舟、水上科技寶競賽；空域項目更是舉行全台首創的無人機夜光競賽活動，以高超飛技及熱血精神來展現光速飛競的極限刺激。

各領域挑戰環境變因中機電整合超技巧，增進民眾對機器人競賽的認識及參與度，展現AI跨領域實力！現場並有超過110攤AIOT、AR/VR、科技農業、科技教育等類型的新創團隊聯合策展，展現桃園科技能量！另外，現場更有超過20台以上的美食胖卡車，提供桃園在地特色小吃給大家品嘗。全程免費入場，歡迎市民朋友踴躍索票進場。

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