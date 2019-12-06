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AI Taoyuan-2019國際新創機器人節　機器人搖滾伴奏開幕

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▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）

▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，由機器人搖滾伴奏開幕。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

機器人搖滾伴奏，今天，我們跟著一起搖滾！「AI Taoyuan-2019國際新創機器人節」、6日起於桃園巨蛋體育館登場，經濟部中小企業處副處長蘇文玲、經濟部工業局副局長楊志清、祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春、市府經發局長郭裕信、青年局副局長涂淳惠等人，揹著主辦單位準備的閃亮電吉他，在機器人搖滾伴奏樂聲中，以 AI 音樂會方式開幕。

▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）

▲鄭文燦表示，「AI Taoyuan-2019國際新創機器人節」是亞洲最大的機器人國際邀請賽。祥儀董事長蔡逢春，致力於機器人相關產業教育培訓。（圖／祥儀提供）

▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）

出席活動的市長鄭文燦表示，「AI Taoyuan-2019國際新創機器人節」是亞洲最大的機器人國際邀請賽，今（2019）年為第二屆擴大舉辦，為期6天，活動包含「機器人國際邀請賽」及「新創嘉年華」兩大主題，共有20個國家、2400組各國機器人團隊報名參加，競賽內容包括陸、海、空三大領域總計超過50個項目，希望透過機器人競賽進行國際交流，讓大家看到桃園的進步。▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）

▲▼AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）
▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）

鄭文燦也說，桃園已成為機器人教育的重鎮，市府明（2020）年將繼續推動第三屆機器人節，讓機器人成為桃園的特色，希望結合產業力量，讓機器人教育可以札根。

祥儀基金會蔡逢春董事長表示，近年來，因應機器人產業國際化及機器人教育普及，祥儀更是致力於機器人的教育深耕及產業連結。因此在今年極力爭取到經濟部中小企業處SBTR 輔導經費，創建全台首家民營機器人創生平台－「智造機器人生態圈創生平台」，集結研發、體驗、展售及人才培育等面向，打造一條龍式「群聚發展、橫向鏈結、教育體驗、展售平台、休憩服務」的機器人平台，整合產業跨域資源網絡，轉動臺灣機器人群聚力量，將機器人業者端與消費者端循環扣合，同時也致力於教育培訓。▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）

▲▼AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）
▲AI Taoyuan-2019國際新創機器人節，桃園開幕。（圖／祥儀提供）

今年也特別贈與祥儀的ＦＲＣ齒輪箱馬達給予學校單位運用，向下扎根培育機器人產業人才，藉此鏈結國際、創造口碑，期望未來機器人產業和 AI 智慧，可以成為桃園產業及教育發展的一大特色。


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