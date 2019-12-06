談同婚　宋楚瑜：不能一步到位就一步一步往前做

▲總統候選人宋楚瑜出席2020總統大學青年論壇 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

由台灣青年民主協會主辦的「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」，6日邀請到總統候選人、親民黨主席宋楚瑜與談。現場提問階段被問到對於同志婚姻的立場，宋楚瑜說，如果還不能一步到位，就一步一步往前做，「要建立正確態度，彼此要設身處地彼此包容來看」。

宋楚瑜表示，台灣是一個多元化的社會，大家對於不同的思維，要更大的同理心、包容心和相互容忍了解。上次在公投上，這問題（同婚）顯然有不同的結果，我要特別說，關於兩性平權的問題，嚴格講起來是逐漸被大家關心，因為上次立的法本身也不完整，因此在討論這問題的時候不要作兩個極端。

宋楚瑜說，在美國唸書的時候學到，「改革比革命還難，有時候有人嫌你快、有人嫌你慢」；宋說，若自己執政後，不需要馬上立法、可以趕快作的事情，可以馬上推動，如因為緊急救難沒有家屬簽字不能救治，可以用行政方式趕快推動。

宋楚瑜強調，如果還不能一步到位，就一步一步往前做，「最重要的，對於性別歧視跟兩性平權，要建立正確態度，彼此要設身處地彼此包容來看」。

「可以做的事情趕快做」，宋楚瑜表示，不能一步到位的，應該逐步往那方向，要有方向感、里程碑，一步一步往包容社會來做。第三，教育體系更應該培養正確的兩性平權態度思維，才是社會和諧的基礎。

宋楚瑜強調，不要又在身邊又築起小牆，要推倒隔離的牆，才是這社會包容和諧的基礎，台灣是多元化的社會，多元的價值是台灣民主最好的保障。

