轟藍綠分裂台灣　宋楚瑜：兩黨築起高牆、讓台灣彼此猜忌對立

▲總統候選人宋楚瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

由台灣青年民主協會主辦的「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」，6日邀請到總統候選人、親民黨主席宋楚瑜與談。在開場申論時，宋楚瑜提到，台灣未來的需要的總統不是強人，而是堅強的領導，必須要善用總統整合的能力，整合、管理政策方向、資源運用、人才培養，「但是很可惜，在資源運用上，看到台灣兩個大黨在對撞、築起高牆，讓台灣鄉親彼此猜忌對立，這不是未來台灣領導人需要的，持續把台灣分裂」。

宋楚瑜說，自己是一個比較年長的，但是年長不表示有包袱，過去的成長過程中，這些歷史發展都讓他經歷很多事情、學到很多、參與到很多，我都是用一種態度，我不但會預想到未來我們應該會發生的事。宋強調，曉得自己不能被歷史包袱綁住，「當台灣最危險的時候，宋楚瑜學成回到台灣，我參與過不只是解除戒嚴開放黨禁，現在可以直接民選，這些我都有直接參與，台灣不可以保守，台灣要往前進」。

多次代表台灣擔任特使的宋楚瑜表示，今天青年朋友所關心的問題，同樣也都是國際上關注的議題，台灣未來面臨的五大挑戰，第一個挑戰，氣候變遷；第二個挑戰，人口結構變化，老化和少子化；第三個挑戰，世界經濟結構開始變化，AI產業向上升，台灣傳統服務業佔了7、8成，怎麼辦？第四個挑戰，全世界經貿在重新結合，在重新組合的經濟體，台灣如果被排除，未來怎麼辦？第五個挑戰，貧富差距、收入不均。

宋楚瑜說，這五大問題哪一個跟青年朋友沒有關係？都有深切的關係，自己要再加上一個，「第六個挑戰，教育」，是不是能讓我們的下一代更能跟世界接軌，「你們提出的問題何止是未來總統，全世界領導人都要面對」。

宋楚瑜表示，台灣的問題在領導、關鍵在領導，台灣未來的總統，需要的不是強人，是堅強的領導，能掌握核心價值、核心策略。宋說，中華民國主權屬於國民全體，不管是在地的或是新住民，都要受到憲法保障，自由民主是我們共同的DNA。

「我要強調，未來的領導人如何把總統當作最重要的平台？要把不同的部會、不同的世代、不同的想法整合」，宋楚瑜說，應善用台灣的優勢，地理位置，台灣在我作省長的時候在發展亞太營運中心，但是政策錯誤，說不跟大陸做生意，結果原來高雄敢是全世界前三時，因為錯誤政策讓這優勢沒有發揮。

宋楚瑜說，我們需要有戰略，用我之強拚他之弱，台灣是三種文明結合體，有中華文化西洋文華東洋文化原住民文化，自由民主開放讓我們有創意。

宋楚瑜表示，未來總統如何發揮台灣的優勢？這靠領導，要善用有限支援達成公平分配，不只是年輕世代，我們必須要善用總統整合的能力，擬定出來管理方法，管政策方向管資源運用管用人，用最能幹的人達成目標，「但是很可惜在資源運用上看到台灣兩個大黨在對撞築起高牆，讓台灣鄉親彼此猜忌對立，這不是未來台灣領導人需要的，持續把台灣分裂」。

「讓我們共同面對世界面對未來」，宋楚瑜表示，我們有不同過去但有共同的未來，因為我們分享共同的價值，我們要守護台灣這個可愛的島，能發揮長處，自由民主價值，跟世界接軌，重新找回台灣的自信和驕傲。