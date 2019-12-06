韓國瑜大喊發大財　宋楚瑜酸：小心變圖利他人被關起來

▲總統候選人宋楚瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

由台灣青年民主協會主辦的「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」，6日邀請到總統候選人、親民黨主席宋楚瑜與談。在抽題階段時，宋楚瑜被問到贊不贊成設立自經區，宋表示，自貿區有什麼誘因是別的地方沒有的？坦白講，那些說要招商、帶錢進來的，小心會變圖利他人，「韓市長，不要在那邊說你可以成立自貿區，因為那是中央的權力不是你的權力」。

宋楚瑜說，過去兩次參加APEC會議後有很大的感觸，「我要提出政經分離」，全世界在組合不同的團體，坦白講，過去第一次參加APEC的時候，我們政府給我們一個概念，「到國際場合就是要對匪鬥爭，要據理力爭吵架，讓他們在大陸跟我們之間選一個」。

「難道我們不希望有更多的國家承認我們嗎？」宋楚瑜說，這是他參加APEC，他們都很羨慕台灣中小企業的發展，都希望聽到台灣的經驗。宋說，跟俄國總統普丁對話的結果，「我說台灣的高科技和溫室栽培舉世第一，你把西伯利亞借給我，我一定可以供給海森威天然蔬果」。宋楚瑜說，結果他竟然多次派了駐台的代表台找他，談如何持續發展。

「我要自貿區有什麼誘因是別的地方沒有的？」宋楚瑜說，坦白講，那些到外面去招商，說可以把別人家的錢來，「小心，他會變成圖利他人，被關起來」，我們地方政府沒有那些條件，「韓市長，不要在那邊說你可以成立自貿區，因為那是中央的權力不是你的權力」。

宋楚瑜表示，過去台灣有廉價勞工、很好的技術工人條件，因此應該要創造條件迎頭趕上，要把經貿的基礎作好，「所以我對技職教育和相關事情，政府不合理的約束，要重新思考加以改善」。

