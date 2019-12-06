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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳崑玉估蔡、韓、宋得票　蔡可能突破700萬

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▲▼ 。（圖／中評社）

▲吳崑玉。

圖文／中評社

距離投票還有30幾天，親民黨前文宣部副主任吳崑玉接受中評社訪問評估2020得票，他初步估算，今年投票率約七成，根據2016年得票估算，蔡英文當時拿下689萬多票，這次因為許多人“亡國感”嚴重，蔡得票應該會往上升，700萬票都有可能。國民黨2020候選人韓國瑜會比2016朱立倫得票381萬票，多100多萬票，得票不會低於500萬票，至於親民黨宋楚瑜得票會比2016年低，大概是在親民黨政黨票得票70萬票左右。

吳崑玉為前親民黨文宣部副主任，淡江大學國際事務與戰略研究所畢業，現在節目擔任政治評論員，也在《天下雜誌》撰寫文章。　

2016年大選蔡英文得票是689萬4744票；朱立倫得票為381萬3365票；宋楚瑜得票157萬6861票。2012年大選馬英九得票是689萬1139票；蔡英文得票為609萬3578票；宋楚瑜得票36萬9588票。

吳崑玉表示，依照估計2016年得票估算，蔡這次會比689萬多票還多，因為很多人“亡國感”很重，700萬票都可能。2016年大選沒有“亡國感”操作，上一次主要是厭惡馬英九；而韓國瑜得票會比朱立倫多，不會低於500萬；宋楚瑜在2016年比2012年多了1百多萬，這些票的成長是“賭爛票”，而朱立倫得票381票這是國民黨鐵票，因此韓若加上1百多萬票的“賭爛票”回流，大概是500萬票。

至於是否有哪個選區是決戰區？吳崑玉表示，今年大選是“世代戰爭”，今年沒有區域戰爭，選前估票可以觀察投票前一天以及當天，如果高鐵站滿滿都是人，那些代表年輕人都回家投票，那韓國瑜就慘了。

他也說，中台灣至今是“亂盤”，高雄去年也是“亂盤”，上次選舉已經改變了，高雄的基本盤也亂了，這次中台灣也亂了，去年底選舉讓全台灣的盤都不若以往。明年大選都會區反而變成蔡英文穩定區，而鄉村雲林等農縣市，反而變成韓國瑜的優勢區。嘉義縣市因是民進黨執政，還有“立委”陳明文壓著狀況下，嘉義有不能輸的壓力，應該也不會輸。

吳崑玉表示，各地方有派系痕跡的地方韓國瑜會贏，韓目前看起來有收攏派系的能力，像是雲林張榮味“張家”，台中原縣區顏清標“顏家”，彰化縣是蕭景田農田水利系統，以及原來高雄縣區挺韓的高雄白派。

他也說，蔡英文反而在北部獲得較高支持，而韓國瑜反而是過去民進黨的農業縣獲得支持，“這次選舉是一個新的狀況”，韓就像低階的外省人與過去國民黨“總統”候選人形象比較不同，反而蔡英文出身就是有錢家庭，蔡表現的風格還比較像是國民黨候選人。

吳崑玉對中評社分析，蔡英文的優勢就是年輕人的支持，年輕人市長選舉時挺韓國瑜、柯文哲是覺得好笑，認為他們當市長反正表現好笑沒差，但是當“總統”，年輕人就會擔心。年輕人在“總統”選舉不見得會支持這種亂講話的人。

吳崑玉表示，去年年輕人支持韓國瑜是對民進黨的痛恨，認為“白綠分手”不爽民進黨，透過投票表達，2016年國民黨大敗也是一樣，但是去年民進黨“土石流”後，今年爬起來，主要是香港事件，以及對國民黨主席吳敦義不滿等，拉抬蔡英文聲勢。他不諱言說，“都是靠別人，蔡英文真的命好”。加上蔡英文表現出該有的穩定度，算是合格領導人的說法，表現60分及格。

他分析，台北市長柯文哲有粉、韓國瑜有粉，蔡英文沒有粉，鴻海創辦人郭台銘也沒有粉，“粉”要很挺盲目支持，挺蔡的認為是有理由挺蔡，挺郭也是有理由他可能是公司管理好等都是有理由。但挺柯、挺韓都是不管發生什麼，就是力挺到底。

過去曾經參與親民黨大選，吳崑玉向中評社分析，這次宋楚瑜得票應該不會比2012年少，但也不會比2016年多，依據前兩次親民黨政黨票拿下70多萬票，宋2020得票應該至少有70萬票以上。2012年因為藍綠對決嚴重，宋得票很少；2016年很多都是討厭朱立倫的票才投給宋，當時軍公教的票幾乎都給宋。

他也說，韓國瑜這是大選，高雄得票應該會很低，很多年輕人對政治不是這麼熱衷，但是也去連署罷免韓，因厭惡他“落跑”，高雄人會想藉著這次選舉給韓教訓的心態。因此韓國瑜大選在高雄市得票，他判斷，很可能只有2014年楊秋興代表國民黨參選高雄市長的得票45萬0647票（韓國瑜2018　當選高雄市長得票數89萬2545票）。

針對高雄白派龍頭、前立法院長王金平並未替韓站台，甚至表示他是支持韓當高雄市長，吳崑玉對中評社表示，高雄白派這次不會這麼大力去挺韓。過去派系會有三種操作方式，一個是用力挺、花錢；一種是不管，另一種最遭是反動。這次大選，白派應該是放任不管，任憑底下的人愛投誰就投誰，國民黨高雄派系會放手。

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