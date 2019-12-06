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全校裝冷氣…每位家長「要繳2.4萬」！　她收到調查單氣炸：根本獅子大開口

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▲▼小學全校裝冷氣，每位家長要繳上萬元。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲校方強調，只要一位家長不同意就不會裝冷氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

一位媽媽近日收到一張調查單，孩子就讀的小學要調查家長對於「教室裝設冷氣」的意願，校方提出2種方案，一是全校普通教室裝冷氣，每位家長必須支付2萬4315元；二是個別教室裝設冷氣，每位家長負擔1萬2000元。不過，校方強調，2種方案都是「只要有一位家長不同意則不裝設」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」問網友，「身為家長的你們，會為了四個月可以吹冷氣而花這筆錢嗎？」從調查單來看，方案一要購入新的電壓設備與分離式冷氣，分別為1萬2315元與1萬元，這兩筆費用只有第一年要支付，後續每年只要繳1500元的電費與500元保養費，等於家長同意全校裝冷氣的話，就得支付2萬4315元，之後每年繳2000元電費加保養費即可。

請繼續往下閱讀...

方案二只有4間普通教室裝冷氣，所以不用另外買電壓設備來變換電壓，分離式冷氣則是一樣1萬元，後續每年的電費與保養費同樣是2000元，所以家長同意4間教室裝冷氣的話，每個人要付1萬2000元，之後每年繳電費與保養費。

▲▼小學全校裝冷氣，每位家長要繳上萬元。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲學校發的這張通知單被網友罵翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO收到單子的時候非常驚訝，因為不管是方案一或方案二，要全校每一位家長一次繳清上萬元，確實有難度，畢竟每個人經濟狀況不同，況且孩子畢業後，冷氣還是留在學校給其他學生們使用，所以她認為學校跟家長收這筆金額實在不合理，「根本是獅子大開口」。

網友也認為，「我覺得有點不合理，雖說使用者付費，但設備應該是學校要負擔吧，畢竟小孩畢業後，冷氣也都是在學校供其他人使用」、「所以我畢業了冷氣分成20人拆走嗎？太不合理了吧」、「這批學生新設施平均分攤掉，那麼下屆呢？不公平不是嗎」、「兩台分離式20萬，夭壽」、「設備部分應該是學校的自己吸收的，只能接受收合理的電費。」甚至有網友說，「我是冷氣從業人員，這些價錢大概是多一倍。」

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