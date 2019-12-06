跑行程遇內湖大塞車　朱立倫：柯文哲的盲腸會造成肚子痛

▲朱立倫陪費鴻泰掃街。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

每到上下班尖峰時期，台北市內湖就會大塞車。對此，朱立倫6日受訪表示，一定要去幫立委候選人李彥秀，內湖的交通真的太塞，「柯市長的盲腸會造成肚子痛」。

距離2020總統與立委選舉剩下36天，朱立倫6日一大早就在忠孝東路五段路口，與國民黨立委候選人費鴻泰掃街拜票，儘管天氣寒冷又下雨，兩人熱情不減，沿途民眾看到朱立倫搶著拍照，也有攤商送上包子和鳳梨，祝費鴻泰競選連任成功。

朱立倫提到，今天掃街碰上下雨、大塞車，「我從內湖南港來，我真的要再去幫李彥秀，地方的交通實在太塞太塞了，一定要把這個問題解決，不然柯市長的盲腸會造成肚子痛」。

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