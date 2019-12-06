天天都是美好的一仗！ETtoday新聞雲網路新聞中心副總編輯姚南宏





2011年10月3日晚間6點15分，《ETtoday新聞雲》的第一篇新聞稿〈外星人回到地球了 ETtoday.net Come Home〉正式上線了！

當時29歲的我，剛跟太太登記結婚，19天後在基隆舉辦婚禮宴客。坦白說，我當時所有的心思都放在《ETtoday 新聞雲》的臉書粉絲專頁。無論在辦公室或在家裡，分分秒秒都在回覆雲友留言。當時，ETtoday是台灣第一家建構分眾社群的新聞網站，「快速行動、打破常規！」正是東森集團陸海空軍攜手並進的全通路精神。

見證東森大家庭的「速度與激情」

我十分幸運，能夠跟《ETtoday 新聞雲》的前輩和高手們共事，見證台灣媒體轉型的歷史時刻；也在一次又一次的專案中，深深感受東森大家庭的「速度與激 情」！

記得總裁有次在會議上說，東森集團需要積極正向的人，假如你腦子裡都是負面想法，是不可能把事情做好的！當下我想起王家衛導演的電影《一代宗師》，裡面有句台詞很有名，叫做「寧可一思進，莫在一思停。」說的正是這番道理。







2017年WBC世界棒球經典賽，《ETtoday 新聞雲》拿下網路轉播權，創下16萬人線上同時觀看台灣棒球好手大戰荷蘭的紀錄。我有幸參與了這個專案，看著資訊部與製播部訊號中心的長官同仁團結一心，調整各種軟硬體，就是希望帶給觀眾最好的服務。





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感受屬於東森的「三合魅力」

賽事結束後，一向以高標、嚴格著稱的PTT鄉民發了一篇文章，問大家「給 ETtoday的WBC直播打幾分？」許多鄉民豎起大拇指直接打100分，當下我在 電腦螢幕前非常感動，眼眶都濕了。因為，就連最難搞的鄉民，也感受到東森團隊有質感、有溫度的努力。

身為東森人，天天都是「美好的一仗！」人類世界除了一天24小時，各種參數都在劇烈改變。我從臉書社群、影音新聞、網路直播、大陸社群到電競雲，一路跟著總裁與集團的腳步成長，更充分感受到「集合、整合、融合」的三合魅力。

根據 2018 年牛津數位新聞報告，「ETtoday新聞雲」是台灣民眾最常瀏覽的數位新聞品牌。IWIN調查也明確指出，新聞雲深受11-18歲的青少年喜愛，是年輕族群經常收看的新聞平台第一名。





創新商模挖出更多「含金量」

隨著「東森新聞雲股份有限公司」更名為「東森新媒體控股公司」，旗下設立四間子公司，分別為「新聞雲」、「星光雲」、「電競雲」與「寵物雲」股份有限公司。期盼經由垂直分眾搭配虛實整合，激盪出不同的商模。最近和一位電競合作夥伴在洽談專案時，他有感而發地說：「別人都在唉聲嘆氣，我發現東森集團最有信心，持續在思考並開發新的商模，朝著電競一定能做起來的方向大膽布局。」

夜深人靜想起合作夥伴的話，真心認為總裁已經成功地把「東森生態系」的概念深植在每位員工心中。未來，除了流量與聲量，我希望能跟東森集團的家人們繼續並肩作戰，在客戶與使用者的24小時裡，一起衝出更多的含金量。