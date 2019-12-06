　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天天都是美好的一仗！ETtoday新聞雲網路新聞中心副總編輯姚南宏

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

2011年10月3日晚間6點15分，《ETtoday新聞雲》的第一篇新聞稿〈外星人回到地球了 ETtoday.net Come Home〉正式上線了！

當時29歲的我，剛跟太太登記結婚，19天後在基隆舉辦婚禮宴客。坦白說，我當時所有的心思都放在《ETtoday 新聞雲》的臉書粉絲專頁。無論在辦公室或在家裡，分分秒秒都在回覆雲友留言。當時，ETtoday是台灣第一家建構分眾社群的新聞網站，「快速行動、打破常規！」正是東森集團陸海空軍攜手並進的全通路精神。

見證東森大家庭的「速度與激情」

我十分幸運，能夠跟《ETtoday 新聞雲》的前輩和高手們共事，見證台灣媒體轉型的歷史時刻；也在一次又一次的專案中，深深感受東森大家庭的「速度與激 情」！

記得總裁有次在會議上說，東森集團需要積極正向的人，假如你腦子裡都是負面想法，是不可能把事情做好的！當下我想起王家衛導演的電影《一代宗師》，裡面有句台詞很有名，叫做「寧可一思進，莫在一思停。」說的正是這番道理。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

2017年WBC世界棒球經典賽，《ETtoday 新聞雲》拿下網路轉播權，創下16萬人線上同時觀看台灣棒球好手大戰荷蘭的紀錄。我有幸參與了這個專案，看著資訊部與製播部訊號中心的長官同仁團結一心，調整各種軟硬體，就是希望帶給觀眾最好的服務。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

感受屬於東森的「三合魅力」

賽事結束後，一向以高標、嚴格著稱的PTT鄉民發了一篇文章，問大家「給 ETtoday的WBC直播打幾分？」許多鄉民豎起大拇指直接打100分，當下我在 電腦螢幕前非常感動，眼眶都濕了。因為，就連最難搞的鄉民，也感受到東森團隊有質感、有溫度的努力。

身為東森人，天天都是「美好的一仗！」人類世界除了一天24小時，各種參數都在劇烈改變。我從臉書社群、影音新聞、網路直播、大陸社群到電競雲，一路跟著總裁與集團的腳步成長，更充分感受到「集合、整合、融合」的三合魅力。

根據 2018 年牛津數位新聞報告，「ETtoday新聞雲」是台灣民眾最常瀏覽的數位新聞品牌。IWIN調查也明確指出，新聞雲深受11-18歲的青少年喜愛，是年輕族群經常收看的新聞平台第一名。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

創新商模挖出更多「含金量」

隨著「東森新聞雲股份有限公司」更名為「東森新媒體控股公司」，旗下設立四間子公司，分別為「新聞雲」、「星光雲」、「電競雲」與「寵物雲」股份有限公司。期盼經由垂直分眾搭配虛實整合，激盪出不同的商模。最近和一位電競合作夥伴在洽談專案時，他有感而發地說：「別人都在唉聲嘆氣，我發現東森集團最有信心，持續在思考並開發新的商模，朝著電競一定能做起來的方向大膽布局。」

夜深人靜想起合作夥伴的話，真心認為總裁已經成功地把「東森生態系」的概念深植在每位員工心中。未來，除了流量與聲量，我希望能跟東森集團的家人們繼續並肩作戰，在客戶與使用者的24小時裡，一起衝出更多的含金量。

ET快訊
冬天日本旅遊這樣穿…秒被當作觀光客！8成當地人：不好看
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文

「本土食材界LV」藏高中營養午餐！31元雙主食配菜...網流口水：好羨慕

「差分衛星系統」落成！船隻定位誤差大減15倍　明年上線免費用

奇葩太多心累！外送妹神轉運「1單賺2杯奶蓋紅」　感動喊：又有動力了

金曲歌手黃建為創作重編　新竹動物園專曲從兒歌變流行樂

我與東森 　ETtoday新聞雲策略行政中心協理李貞怡

買100萬儲蓄險綁約6年！他期滿「只領回103萬」傻眼...連定存都不如

侏儒抹香鯨擱淺「陳屍牡丹灣」　海巡協處獸醫查死因

天天都是美好的一仗！ETtoday新聞雲網路新聞中心副總編輯姚南宏

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

「本土食材界LV」藏高中營養午餐！31元雙主食配菜...網流口水：好羨慕

「差分衛星系統」落成！船隻定位誤差大減15倍　明年上線免費用

奇葩太多心累！外送妹神轉運「1單賺2杯奶蓋紅」　感動喊：又有動力了

金曲歌手黃建為創作重編　新竹動物園專曲從兒歌變流行樂

我與東森 　ETtoday新聞雲策略行政中心協理李貞怡

買100萬儲蓄險綁約6年！他期滿「只領回103萬」傻眼...連定存都不如

侏儒抹香鯨擱淺「陳屍牡丹灣」　海巡協處獸醫查死因

天天都是美好的一仗！ETtoday新聞雲網路新聞中心副總編輯姚南宏

全台最優惠的「雙十公車」明年上路　盧秀燕：外縣市也享有

同事拔牙痛到請假！她下班撞見「燒烤攤前一幕」傻愣　網反打臉吵翻

金曲歌王廟口開唱「只有1個觀眾」　謝銘祐：是廟公本人

睽違3年再合體　「老鷹三少」年末登高雄跨年嗨唱

認識陳柏毓爸爸！陳傑憲看好青棒黃金世代：讓台灣更強

男友荷包這下安心了？AirPods Pro聖誕節前無法在台上市

大專棒聯／「不是每個人都是劉致榮」　合適訓練菜單避免練錯

每人每晚千元有找！秋冬補助加碼到1月　999元就能入住台南老爺行旅

台指期開高走低　分析師：量能不足、行情偏多震盪

黃疸浪貓住院一個月　醫師每天親手餵飯治療最後收編牠

宏達電11月營收5.5億元　月減16.12%

王淺秋請辭都沒講！國民黨團總召曾俊傑難掩火氣：不尊重議會

生活熱門新聞

中部以北急凍10°C　一張圖看一周天氣

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

北北基宜防豪大雨　明晚下探10℃

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

台中男默忍背痛！醫傻：椎間盤被細菌吃空

濕鞋子一脫「腳底蒸蛋」驚世出爐

買大杯最划算？星巴克加價15元成關鍵

士林夜市水果8杯1010元　網喊貴

桃園妹驚見GoShare被上鎖　業者報警了

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

兒每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」反擊

坐博愛座！妹子背包狂閃：林祖罵腳痛

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

更多熱門

相關新聞

進東森，是我此生最正確的決定

進東森，是我此生最正確的決定

能夠在同一個集團，經歷如此多樣性的工作，真是不可思議，這該是其他集團員工很難想像的場景。許多新同事問我怎麼能在同一家公司待這麼久？對我而言，雖然是同一家公司，但我做的可都是不同領域工作。

一個不後悔的決定　東森國際不動產事業部副總經理林宗毅

一個不後悔的決定　東森國際不動產事業部副總經理林宗毅

在東森，可以如此美好　東森國際倉儲事業部協理張坤玉

在東森，可以如此美好　東森國際倉儲事業部協理張坤玉

關鍵字：

東森登峰雲東森登峰雲ETtoday新聞雲姚南宏

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

Wanna One有1人因作假票數入選！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面