謝龍介為韓國瑜「賭2700份雞排」　蔡英文：台灣民主不能用雞排決定

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

總統蔡英文6日南下到高雄，先出席600噸級巡防艦命名暨35噸及多功能艇交船典禮，近日常常到高雄，也顯現對於高雄市選戰的重中之重，對於國民黨不分區立委候選人謝龍介喊出韓國瑜會大勝90萬票以上，如果沒有贏90萬票，他就送出2700份雞排。對此蔡英文則說「台灣的民主，還有我們的選舉不能用雞排來決定的。」



▲總統蔡英文。（圖／記者翁進忠攝）

▲蔡英文總統出席中信造船公司新船下水儀式 。（圖／記者翁進忠攝）

蔡英文近日頻頻南下到高雄，看得出就是要將去年失守的高雄拿回來，蔡英文6日偕同海洋委員會李仲威主委等人，到高雄參加600噸級巡防艦命名暨35噸及多功能艇交船典禮，緊接著還要連拜兩間廟，她說「高雄是一個大都會，這裡發生的很多的事情，其實跟中央政府也是很有關係，那當然我們也會到地方來來了解，我們地方所需要的協助，那我們現在中央在這裡進行的大型的計畫其實蠻多，包括我們橋頭科學園區，還有今天的國艦國造，其實是很重要的事情，今天來主要還是為了國艦國造的事情。」

▲蔡英文總統出席中信造船公司新船下水儀式 。（圖／記者翁進忠攝）

而選戰漸趨白熱化，2020總統大選各家民調顯示，總統蔡英文的民調支持度，領先國民黨總統候選人韓國瑜10%以上的差距。但是國民黨不分區立委候選人謝龍介卻對韓國瑜相當有信心，甚至嗆聲打賭韓國瑜不但會贏，而且會大勝90萬票以上，如果韓國瑜沒有贏90萬票，他就送出2700份雞排。

但總統蔡英文則相當不以為然，她說「這件事情我要評論嗎。我想這樣講好了，我們台灣的民主，還有我們的選舉不能用雞排來決定的，不是嗎？」

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