他9年沒考上公務員還想繼續！　意志堅強？啃老族是父母「肯」出來的

▲很多人希望考上公務員捧「鐵飯碗」。（示意圖／視覺中國CFP）



【9年沒考上公務員，還不要繼續考？】

文／洪雪珍

為了兒子小胖要不要繼續考公務員，鄰居黃大哥夫妻爭吵不休，黃大嫂要兒子繼續考，直到考上為止，黃大哥要兒子去找工作，於是兩人帶著兒子來問我意見。聽完之後，我認為小胖的問題不在於考公務員，而在於失去獨立謀生的意願，是一個不折不扣的啃老族，這才是癥結，也才嚴重。

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大學從不打工

黃大哥夫妻倆都是公務員，一心一意要兒子當公務員，打從小胖一退伍，就押著他去補習班報名，哪裡知道9年過去了，還是沒考上。小胖今年34歲，眼見有些考試即將屆齡不能報考，黃大哥夫妻倆的意見開始相左。

夫妻倆你一言我一語，兒子在旁不發一語，然而這是小胖的人生，他才是當事人，於是我問小胖怎麼想，小胖說還要再考下去，理由是--

「反正現在家裡還過得去，不差我去工作賺錢；一旦拼上了，就一輩子有鐵飯碗。」

▲有些人家境不錯，沒有工作賺錢的迫切性。（示意圖／視覺中國CFP）

說得也是，我認識一個中醫，家裡支持他6年，飯鍋都沒米了，到了第7年不只榜上有名，還是榮登狀元，從此靠著這個招牌生意興隆。於是我再問小胖，有沒有設一個停損點，直到幾歲就不考，小胖不吭聲，看得出來他的選項裡沒有「不考」，我原本以為小胖意志堅強，非考上不可，誰知道小胖開口說：

「我不想去私人企業上班！同學沒有不唉唉叫的，工時長，薪水低，做得要死要活，也沒有爸媽退休還領10多萬這麼多，差太多！」

也是實情，不容反駁，可是聽來就是一個怪，於是我問他有哪些工作經驗，居然連家教、打工與實習都不曾有過！台灣的大學生9成以上打過工，小胖的科系課業不重，難道都不會受到同儕影響，或是對書本以外的真實世界感到好奇嗎？

「媽媽說，大學是來念書的，不是來打工的，所以不要我打工。」

當乖兒子，就有錢拿

這時候，黃大嫂插嘴解釋，萬一打工耽誤功課，畢不了業，豈不是得不償失？再說，都是一些服務生的工作，學不到技能，時薪又低，不如不要浪費時間。那麼，小胖真的都專心在學業上嗎？

「哪有？都在睡覺、打電玩，講都講不聽！」

聽到這裡，我的結論是，小胖繼續會考下去，也繼續會考不上，因為考公務員根本是一個幌子，目的是不必去工作！

▲有些父母希望孩子專心讀書，不用去打工。（示意圖／視覺中國CFP）

私人企業的工作辛苦又低薪，但是公務員也不好當，考上了不見得日子好過，自然不會有拼命考上的動機。而爸媽的退休金足夠養一家三口，衣食無憂之外，平日上上館子，一年出國2趟，可說得上生活優渥。至於未來，爸媽還會留下2棟房子，自己住之外，還可以出租，不就有收入了嗎？

小胖心裡通透，爸媽要他做什麼，他就做什麼，扮演乖兒子的角色，就會得到一切，辛苦工作也不見得能有2棟房子啊！爸媽要他專心讀書，他就乖乖不去打工；爸媽要他考公務員，他就乖乖不去工作，讀書與考試是一個避風港，躲在裡面無風無浪，光明正大，理直氣壯，其實徹頭徹尾根本是「類失業」，全家沒有人要戳破這個謊言，原因只有一個，經濟撐得住，沒有工作賺錢的迫切性。

小時候窮，還是長大後窮？

失去就業動機，拒絕經濟獨立，靠爸靠媽，做啃老族，小胖有錯，爸媽也難辭其咎，在孩子該獨立時，剝奪他獨立的機會，等到孩子養成消極懶散的習慣，糾正很難。

唯一的做法，便是下狠心！否則，小胖是永遠不會考上公務員的。我贊成黃大哥的做法，讓小胖離開家裡，去找個工作！到職場面對血淋淋的真實世界，有了經濟與工作壓力，小胖就會有所改變與成長。即使想要再回來考公務員，都會認真以對，考上機率提高。

像黃大哥這樣的夫妻，是典型的台灣父母，出身貧窮，靠苦讀拿到好學歷，靠考試掙得好工作，也循著這樣出頭天的模式栽培孩子，可是他們忘了，當初之所以打拼是為了脫貧，現在不讓孩子扛起家計、自我負責，也未灌輸對於工作的正確價值觀，而讀書與考試是一樁苦事，試問孩子要為何而戰？

▲在孩子必須獨立自主時，父母要放手讓他們學習與成長。（示意圖／視覺中國CFP）

我們常說「財不可露白」，其實不只對外人，對於自己的孩子也是。我認識一位富二代，8歲時和哥哥們一起被送往美國，住一般房子，從小要學會做家事，料理生活，也沒有多的零用錢，嘴饞時就自己在廚房裡弄個吃的。20年後回國，才知道家裡很有錢，便問父親當初為什麼要讓他們過窮日子，父親說：

「小時候窮，不是窮；長大後窮，才是窮。我不想要讓你們長大後窮。」

父母財多，孩子會失志

父親知道他的中文不強，特別抄錄清朝查禁鴉片有功的林則徐一段名言，一字一字解釋，當子女未經努力而得到一輩子用不完的財產，將會折損志氣，缺少奮發向上的動力，家族就會走向衰敗，是「富不過三代」的原因。

「子孫若如我，留錢做什麼，賢而多財，則損其志；子孫不如我，留錢做什麼，愚而多財，益增其過。」

經商有成的富人，尚且有這種想法，平凡人家更應該做到不讓孩子以為有財產可繼承，或父母可以一直撫養他們，而失去努力的動機，這不是愛孩子，是害孩子。在孩子必須獨立自主，負起責任的時候，父母要放手讓他們學習與成長，遇到困難時給予精神支持，而不是財務支持。

啃老族，是父母「肯」出來的，如果什麼都不肯，不肯給住，不肯給吃，不肯給錢，孩子哪裡「啃」得動父母？抱著「寧願苦自己也不苦孩子」的心態，孩子就會反過來苦了父母。心疼孩子的父母，就等著一輩子心疼吧！



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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