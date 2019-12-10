　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他9年沒考上公務員還想繼續！　意志堅強？啃老族是父母「肯」出來的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲考試，考生。（圖／視覺中國CFP）

▲很多人希望考上公務員捧「鐵飯碗」。（示意圖／視覺中國CFP）


【9年沒考上公務員，還不要繼續考？】

文／洪雪珍

為了兒子小胖要不要繼續考公務員，鄰居黃大哥夫妻爭吵不休，黃大嫂要兒子繼續考，直到考上為止，黃大哥要兒子去找工作，於是兩人帶著兒子來問我意見。聽完之後，我認為小胖的問題不在於考公務員，而在於失去獨立謀生的意願，是一個不折不扣的啃老族，這才是癥結，也才嚴重。

請繼續往下閱讀...

大學從不打工

黃大哥夫妻倆都是公務員，一心一意要兒子當公務員，打從小胖一退伍，就押著他去補習班報名，哪裡知道9年過去了，還是沒考上。小胖今年34歲，眼見有些考試即將屆齡不能報考，黃大哥夫妻倆的意見開始相左。

夫妻倆你一言我一語，兒子在旁不發一語，然而這是小胖的人生，他才是當事人，於是我問小胖怎麼想，小胖說還要再考下去，理由是--

「反正現在家裡還過得去，不差我去工作賺錢；一旦拼上了，就一輩子有鐵飯碗。」

買房、公寓、房貸、房子、家。（圖／CFP）

▲有些人家境不錯，沒有工作賺錢的迫切性。（示意圖／視覺中國CFP）

說得也是，我認識一個中醫，家裡支持他6年，飯鍋都沒米了，到了第7年不只榜上有名，還是榮登狀元，從此靠著這個招牌生意興隆。於是我再問小胖，有沒有設一個停損點，直到幾歲就不考，小胖不吭聲，看得出來他的選項裡沒有「不考」，我原本以為小胖意志堅強，非考上不可，誰知道小胖開口說：

「我不想去私人企業上班！同學沒有不唉唉叫的，工時長，薪水低，做得要死要活，也沒有爸媽退休還領10多萬這麼多，差太多！」

也是實情，不容反駁，可是聽來就是一個怪，於是我問他有哪些工作經驗，居然連家教、打工與實習都不曾有過！台灣的大學生9成以上打過工，小胖的科系課業不重，難道都不會受到同儕影響，或是對書本以外的真實世界感到好奇嗎？

「媽媽說，大學是來念書的，不是來打工的，所以不要我打工。」

當乖兒子，就有錢拿

這時候，黃大嫂插嘴解釋，萬一打工耽誤功課，畢不了業，豈不是得不償失？再說，都是一些服務生的工作，學不到技能，時薪又低，不如不要浪費時間。那麼，小胖真的都專心在學業上嗎？

「哪有？都在睡覺、打電玩，講都講不聽！」

聽到這裡，我的結論是，小胖繼續會考下去，也繼續會考不上，因為考公務員根本是一個幌子，目的是不必去工作！

▲▼學生，讀書，升學，考試，念書，課業。（圖／視覺中國）

▲有些父母希望孩子專心讀書，不用去打工。（示意圖／視覺中國CFP）

私人企業的工作辛苦又低薪，但是公務員也不好當，考上了不見得日子好過，自然不會有拼命考上的動機。而爸媽的退休金足夠養一家三口，衣食無憂之外，平日上上館子，一年出國2趟，可說得上生活優渥。至於未來，爸媽還會留下2棟房子，自己住之外，還可以出租，不就有收入了嗎？

小胖心裡通透，爸媽要他做什麼，他就做什麼，扮演乖兒子的角色，就會得到一切，辛苦工作也不見得能有2棟房子啊！爸媽要他專心讀書，他就乖乖不去打工；爸媽要他考公務員，他就乖乖不去工作，讀書與考試是一個避風港，躲在裡面無風無浪，光明正大，理直氣壯，其實徹頭徹尾根本是「類失業」，全家沒有人要戳破這個謊言，原因只有一個，經濟撐得住，沒有工作賺錢的迫切性。

小時候窮，還是長大後窮？

失去就業動機，拒絕經濟獨立，靠爸靠媽，做啃老族，小胖有錯，爸媽也難辭其咎，在孩子該獨立時，剝奪他獨立的機會，等到孩子養成消極懶散的習慣，糾正很難。

唯一的做法，便是下狠心！否則，小胖是永遠不會考上公務員的。我贊成黃大哥的做法，讓小胖離開家裡，去找個工作！到職場面對血淋淋的真實世界，有了經濟與工作壓力，小胖就會有所改變與成長。即使想要再回來考公務員，都會認真以對，考上機率提高。

像黃大哥這樣的夫妻，是典型的台灣父母，出身貧窮，靠苦讀拿到好學歷，靠考試掙得好工作，也循著這樣出頭天的模式栽培孩子，可是他們忘了，當初之所以打拼是為了脫貧，現在不讓孩子扛起家計、自我負責，也未灌輸對於工作的正確價值觀，而讀書與考試是一樁苦事，試問孩子要為何而戰？

▲▼家庭,小家庭,父母。（圖／示意圖／pixabay）

▲在孩子必須獨立自主時，父母要放手讓他們學習與成長。（示意圖／視覺中國CFP）

我們常說「財不可露白」，其實不只對外人，對於自己的孩子也是。我認識一位富二代，8歲時和哥哥們一起被送往美國，住一般房子，從小要學會做家事，料理生活，也沒有多的零用錢，嘴饞時就自己在廚房裡弄個吃的。20年後回國，才知道家裡很有錢，便問父親當初為什麼要讓他們過窮日子，父親說：

「小時候窮，不是窮；長大後窮，才是窮。我不想要讓你們長大後窮。」

父母財多，孩子會失志

父親知道他的中文不強，特別抄錄清朝查禁鴉片有功的林則徐一段名言，一字一字解釋，當子女未經努力而得到一輩子用不完的財產，將會折損志氣，缺少奮發向上的動力，家族就會走向衰敗，是「富不過三代」的原因。

「子孫若如我，留錢做什麼，賢而多財，則損其志；子孫不如我，留錢做什麼，愚而多財，益增其過。」

經商有成的富人，尚且有這種想法，平凡人家更應該做到不讓孩子以為有財產可繼承，或父母可以一直撫養他們，而失去努力的動機，這不是愛孩子，是害孩子。在孩子必須獨立自主，負起責任的時候，父母要放手讓他們學習與成長，遇到困難時給予精神支持，而不是財務支持。

啃老族，是父母「肯」出來的，如果什麼都不肯，不肯給住，不肯給吃，不肯給錢，孩子哪裡「啃」得動父母？抱著「寧願苦自己也不苦孩子」的心態，孩子就會反過來苦了父母。心疼孩子的父母，就等著一輩子心疼吧！


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
正式啟航了！交通部今早核准星宇航空營運
史上最扯丟包！38年前遭跑船爸關冰庫　他躲西班牙小島想回台父
獨眼女師神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇別人」網讚：升級版奶茶妹
北市福德街公車右轉撞行人！女慘被捲入車底..血流滿地送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

扛10盒薯條放對向置物櫃！2男女下機順手「誤拿」　她曝關鍵狂吼：根本小偷

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

扛10盒薯條放對向置物櫃！2男女下機順手「誤拿」　她曝關鍵狂吼：根本小偷

奴才放「小帽帽」在主子頭上　小弟貓一拳揮掉：敢對老大不敬？

立院大砍考試委員人數、任期 　伍錦霖：遺憾但尊重

秋冬補助溫泉小旅行走起　4間關子嶺大眾池免費泡、11間湯屋現折2百

紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰美景」下秒尖叫劃破寧靜！倖存者還原現場

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

汪汪被包成傷患犬！轉頭「尷尬臉」笑翻全家人　哥曝老媽怕冷藝術

降半旗哀悼！紐西蘭火山爆發5死8失蹤　政府啟動特別簽證

力推「女生滿18歲出門要帶保險套」！　電影製片：被性侵時可以用…3論點網氣炸罵爆

挖出「1700年前4顆鳥蛋」！3顆破裂狂飄惡臭　專家驚呆：了不起

混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

生活熱門新聞

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

4生肖本周「偏財運」大爆發

外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」超衝擊

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」

彩券行妹事業線超深　嗲聲讓網暴動了

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

富少賭輸5千萬　他賠掉7間房當外送員

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

高雄工地訂10個便當又退掉　小蜜蜂倒貼600元淚PO網

更多熱門

相關新聞

上班族外食健康好難？營養師授挑肉技巧

上班族外食健康好難？營養師授挑肉技巧

您是否白天要面對公司壓力，回家要照顧老小一家人，沒時間注意自己的飲食狀況，長期下來身體開始出現許多問題呢？今天就讓營養師來告訴你，我們要如何在忙碌的生活中，用最有效的方式照顧自己的身體吧！

台東首創職場觀摩暨社區產業策略聯盟

台東首創職場觀摩暨社區產業策略聯盟

上班族也能學的明星存錢4撇步

上班族也能學的明星存錢4撇步

太「心苦」！　高達9成上班族動過離職念頭

太「心苦」！　高達9成上班族動過離職念頭

從小專心讀書就好！公務員弟還嫌家裡環境不好

從小專心讀書就好！公務員弟還嫌家裡環境不好

關鍵字：

洪雪珍職場上班族啃老族公務員

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面