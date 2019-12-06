顛覆煮法一包只要10元！營多麵新口味湯麵「青檸牛肉」實在太欠買

▲網紅彥婷自詡小廚娘，挑戰現煮營多麵新口味湯麵供大家試吃。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

網紅彥婷近期參與烹飪頻道大秀廚藝，竟遭粉絲們驚訝大呼：「原來你真的會下廚」！為了再度展現實力，她決定獨挑大樑教大家如何「巧巧」煮好營多麵湯麵新口味「青檸牛肉風味湯麵」，同時直接請ETtoday同事們試吃、並猜猜看價值多少錢，想不到試吃評價一面倒大受好評，眾人大讚：麵Q、湯好、CP值爆高。

來自印尼的營多麵，採用澳洲進口麵粉及印尼天然香料製成，由於引進台灣時已先行針對國人的喜好稍加調整，因此許多曾吃過營多麵「炒麵」的人，都對其Q彈的麵條及好口味留下好印象。近期營多麵挾著超高評價的光環，乘勝追機再度推出「青檸牛肉風味湯麵」口味，令許多人都很好奇「湯麵系」的營多麵味道又是如何？

▲營多麵全新青檸牛肉風味湯麵口味令人驚豔。

▲試吃者認為營多麵比一般湯麵更加清爽。

「有香茅、檸檬的味道」、「湯頭和其他泡麵不一樣、偏清爽、有檸檬的香氣」、「麵條非常Q彈」、「很像去印尼餐廳才吃得到的東西」，吃完後陳彥婷讓大家猜猜看多少錢？「一包可能30元」、「大概50元吧」、「如果沒有料的話可能要70塊錢」因此，當彥婷公布營多麵「青檸牛肉風味湯麵」價格只要10元時，令眾人皆大吃一驚，紛紛直呼好便宜、很欠買。

▲彥婷分享營多湯麵顛覆煮法的黃金比例原則讓風味更佳，最後加上自己喜歡的食材更美味。

受到好評心花怒放的彥婷，直接不藏私公開煮營多麵湯麵的顛覆現有煮法技巧：先把熱水燒開後，放入營多麵麵條快煮3分鐘，接著再依個人口味喜好，將醬料”先”放進碗裡；煮好麵後撈起來放入剛剛家好調味料的碗中，接著再倒入320cc的湯，黃金比例就是麵略比湯高，這時再加入喜歡的食材，例如涮肉片、青菜等，增加風味，做法簡單又好吃，而且營多麵官網也有很多創意食譜可參考，完全提升吃麵的樂趣！