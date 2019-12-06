　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

顛覆煮法一包只要10元！營多麵新口味湯麵「青檸牛肉」實在太欠買

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼營多麵新口味「青檸牛肉湯」實在太欠買。（圖／翻攝自影片）

▲網紅彥婷自詡小廚娘，挑戰現煮營多麵新口味湯麵供大家試吃。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

網紅彥婷近期參與烹飪頻道大秀廚藝，竟遭粉絲們驚訝大呼：「原來你真的會下廚」！為了再度展現實力，她決定獨挑大樑教大家如何「巧巧」煮好營多麵湯麵新口味「青檸牛肉風味湯麵」，同時直接請ETtoday同事們試吃、並猜猜看價值多少錢，想不到試吃評價一面倒大受好評，眾人大讚：麵Q、湯好、CP值爆高。

來自印尼的營多麵，採用澳洲進口麵粉及印尼天然香料製成，由於引進台灣時已先行針對國人的喜好稍加調整，因此許多曾吃過營多麵「炒麵」的人，都對其Q彈的麵條及好口味留下好印象。近期營多麵挾著超高評價的光環，乘勝追機再度推出「青檸牛肉風味湯麵」口味，令許多人都很好奇「湯麵系」的營多麵味道又是如何？

▲▼營多麵新口味「青檸牛肉湯」實在太欠買。（圖／翻攝自影片）

▲營多麵全新青檸牛肉風味湯麵口味令人驚豔。

▲▼營多麵新口味「青檸牛肉湯」實在太欠買。（圖／翻攝自影片）

▲試吃者認為營多麵比一般湯麵更加清爽。

「有香茅、檸檬的味道」、「湯頭和其他泡麵不一樣、偏清爽、有檸檬的香氣」、「麵條非常Q彈」、「很像去印尼餐廳才吃得到的東西」，吃完後陳彥婷讓大家猜猜看多少錢？「一包可能30元」、「大概50元吧」、「如果沒有料的話可能要70塊錢」因此，當彥婷公布營多麵「青檸牛肉風味湯麵」價格只要10元時，令眾人皆大吃一驚，紛紛直呼好便宜、很欠買。

▲▼營多麵新口味「青檸牛肉湯」實在太欠買。（圖／翻攝自影片）

▲彥婷分享營多湯麵顛覆煮法的黃金比例原則讓風味更佳，最後加上自己喜歡的食材更美味。

受到好評心花怒放的彥婷，直接不藏私公開煮營多麵湯麵的顛覆現有煮法技巧：先把熱水燒開後，放入營多麵麵條快煮3分鐘，接著再依個人口味喜好，將醬料”先”放進碗裡；煮好麵後撈起來放入剛剛家好調味料的碗中，接著再倒入320cc的湯，黃金比例就是麵略比湯高，這時再加入喜歡的食材，例如涮肉片、青菜等，增加風味，做法簡單又好吃，而且營多麵官網也有很多創意食譜可參考，完全提升吃麵的樂趣！

▲▼營多麵新口味「青檸牛肉湯」實在太欠買。（圖／翻攝自影片）

ET快訊
混血妻心碎切割謝和弦！痛哭檢舉後「IG取消關注」
快訊／謝和弦移送「面帶微笑」！頭抬高高全程不發一語
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

千分之一秒賣1包！全球最暢銷印尼麵　泡麵之神狂推CP值超高

「印尼炒麵王」太銷魂！到野餐日一吃就上癮　雲友激推：便宜又好吃

我還有點餓！「ROG電競派對x女神趣味賽」完美落幕 網友笑翻：也想吃麵了

騎士團站出來！　ROG電競派對x營多麵女神趣味賽陣容大公開

免費野餐DIY報名！網友最愛「印尼神級炒麵」新款珍饌系列爆夯

印尼神級炒麵夯台味！新款「營多麵」珍饌系列大蒜入味　甘甜香辣層次爆表

【廣編】原民會文創Life Style　台灣文博分享生活美學

越冷越要吃！上班族小確幸　網友激推「好吃到來不及拍照」的剉冰棒

顛覆煮法一包只要10元！營多麵新口味湯麵「青檸牛肉」實在太欠買

量身打造超大收納量專屬空間　完美呈現精緻新古典

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

【廣編】原民會文創Life Style　台灣文博分享生活美學

越冷越要吃！上班族小確幸　網友激推「好吃到來不及拍照」的剉冰棒

顛覆煮法一包只要10元！營多麵新口味湯麵「青檸牛肉」實在太欠買

量身打造超大收納量專屬空間　完美呈現精緻新古典

台北101購物中心業績創新高　跨年＋春節吸客200萬人次

漢堡王大玩同業　憑麥當勞及肯德基當日發票明細　免費換堡吃！

博客來公布3大閱讀暢銷榜　蔡康永超越蔡康永拿下2大TOP1

優適活首度參加榮獲SNQ認證　王令麟：努力深獲肯定

以芬蘭冬季美好傳統作為靈感　UNIQLO x Marimekko限量聯名登場

家樂福滿額加價購開跑！謝祖武力推「大貴鏃」鍋具

洋基沒在怕的！願給柯爾史詩合約　改寫投手最大約

高通為5G筆電添中階入門級成員　台廠扮演重要角色

曹西平「節目為收視率我賠命」　不捨高以翔...點名KID：我真的好怕他！

【廣編】原民會文創Life Style　台灣文博分享生活美學

黃暐傑與遊騎兵簽小聯盟合約　明年大聯盟春訓

500萬斡旋被打槍！　高雄哥無奈「明明照均價算」　網揭問題在屋主：他想賣高

金廣鉉高中時打擊好不排斥國聯　1月6日前有結果

流感二階段開打　75歲以上長者再追加「免費肺炎鏈球菌疫苗」

卡地亞暖心聖誕禮　經典之作見證美好時分

神車TOYOTA C-HR壓軸小改款　TSS安全科技導入與否仍是未知數

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

消費熱門新聞

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

憑麥當勞、KFC發票到漢堡王換漢堡

adidasXStar wars推7款聯名鞋　

肯德基期間限定新品可可雲朵蛋塔

造訪酒廠一定要飛出國？機場就可以！

小禎天天喝膠原蛋白飲　養出Q彈肌

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

上網登錄搶薯條　100組派對桌遊讓你抽

優適活獲SNQ認證　王令麟：努力深獲肯定

雙12必搶爆品清單　iphone 11半價入手

中華電信買iPhone最高折9千

雙12來了　8大電商促銷重點一次看

台北101跨年＋春節吸客200萬人次

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

更多熱門

相關新聞

泡麵加酒最台灣！網推：台酒系列

泡麵加酒最台灣！網推：台酒系列

近日有網友詢問，「在國外工作留學，很想念台灣時，該吃什麼才能立馬像回到家鄉，一解鄉愁呢？」，引起網友瘋狂熱議，網友清一色回答「絕對是泡麵」、「非泡麵莫屬」，不僅跟國外口味完全不一樣，吃得比較習慣以外，最大的差別就是充滿「濃濃的台灣味！」，有網友就大推，「台酒系列真的是我第一名！」

阿伯吃泡麵「毅力驚人」！他笑翻：多討厭蔥

阿伯吃泡麵「毅力驚人」！他笑翻：多討厭蔥

網購族注意！買這些超夯外國食品會觸法

網購族注意！買這些超夯外國食品會觸法

製作炸醬貓！拌完「三花→玳瑁」

製作炸醬貓！拌完「三花→玳瑁」

鄧紫棋狂推「最強保濕面膜」超便宜

鄧紫棋狂推「最強保濕面膜」超便宜

關鍵字：

營多麵陳彥婷泡麵快煮麵高CP值

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

Wanna One有1人因作假票數入選！

中部以北急凍10°C　一張圖看一周天氣

女外送員機車拋錨超無助！他看穿著傻：倒彈

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面