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免費野餐DIY報名！網友最愛「印尼神級炒麵」新款珍饌系列爆夯

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▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

▲最火的快煮麵超新星「營多麵」，又香又辣極富層次，令人一嚐就難忘。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人超愛吃泡麵！不論是颱風天必備、宵夜解饞或是省錢良伴，只要2～3分鐘就能美味上桌。其實泡麵不只有一種吃法而已，銅板價的泡麵也可以變身五星級料理，甚至成為外出野餐必備的餐點，其中被網友封為「印尼神級炒麵」營多麵，不僅在「好朋友野餐日」擺攤讓民眾免費試吃，還請來料理達人-老孫妮可教你泡麵的百變料理，人氣爆棚！

來自「香料群島」印尼的快煮麵「營多麵」，幾年前就在老饕逗相報下，成為許多人心中第一名的炒泡麵。愛吃的粉絲都知道，內附的調味包可以自由調配比例，輕鬆調出最合自己口味的「南洋風情」，尤其辣椒調味加1/2是大多數台灣消費者最愛的比例，但少有人知道，最近在台灣新上市的「營多珍饌系列」，其實代表印尼各城市的特色，還把台灣人偏愛、具營養價值的大蒜加入調味了！

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

全球最多人選購NO.1的營多麵，每年全球銷售達170億包，平均每秒可賣出539包！「印尼極品炒麵」和「蒜香極品炒麵」新口味上市，經由名厨巧手再進化，挑戰全然無法想像的好滋味。其在選擇香料方面，特別採用當地正統印式高級餐廳的香料秘方，複雜度更高。而醬料部分更以天然香料製成獨門秘密武器「辛香甜醬油包」，搭配天然辣椒研磨的辣椒粉一起入口，嚐到甘甜醬香的同時，天然椒香又在後面接力趕上，前後夾擊味蕾讓人直呼過癮！ 

其中，特別推薦給台灣人的「蒜香極品炒麵」，添加超過20%以上的大蒜在調味中，一吸到香氣就開胃，超對國人的味，也讓人發現快煮麵如今對口感、營養的追求不容小覷。想要嚐試印尼國寶級的印尼炒麵風味，那就打開「印尼極品炒麵」，保留營多麵的經典味道，但在醬油包添入香氣濃郁的大茴香、清新的檸檬草，不只讓風味更加濃郁，同時呈現更精緻完美的比例。

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

營多麵不僅新上市更優質的珍饌系列，還在2019好朋友野餐日現場有營多麵攤位，邀請民眾一起來免費試吃，而且還邀請來料理達人-老孫妮可教民眾泡麵的百變料理。她以獨特醬料和調味的營多麵為食材，設計創意的野餐料理食譜，喜歡品嚐美食與料理DIY的朋友立馬相約好朋友一起來報名，現場動手做料理，好不熱鬧。只要加入新鮮食材，善用創意巧思，庶民美食泡麵也可以變身五星級料理！

而這次老孫妮可準備了兩道創意營多麵料理，分別為辣炒海鮮麵、培根起司瀑布。其中，辣炒海鮮麵先把麵煮熟後撈起來，再把海鮮配料煮熟，並倒入麵條跟醬料拌炒就可完成；而培根起司瀑布同樣也是先把麵條煮熟後，再用蒜味醬料炒熟培根後撈起來備用，接下來把雞蛋打入麵條拌勻倒入鍋中，把起司撲上去並放入培根，蓋上鍋蓋五分鐘即完成美味料理。

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-營多麵。（圖／記者黃克翔攝）

另外，營多麵在今天現場還有推出轉轉樂遊戲，有機會獲得各種好禮；以及販售多款現做料理，除了有基本款的營多印尼極品炒麵、營多蒜香極品炒麵外，還有添加奶油鹹蛋黃醬和蘇門達臘仁當醬的創意款，引發民眾排隊搶買潮。然而，除了「好朋友野餐日」能品嚐營多麵美味外，現在到全聯、家樂福、頂好等各大通路和百貨超市等都能買到，下班回家前繞去買，就不怕半夜沒有美食填滿空虛的心。

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關鍵字：2019好朋友野餐日,聲林之王,營多麵

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