阿伯開泡麵粉包...「抓中藥氣勢」毅力驚人！他目擊笑翻：到底多討厭蔥

▲ 阿伯吃泡麵挑蔥 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人或多或少都有不願吃下肚的食物，為了不碰到，就算食物再細再小，也會心甘情願花時間挑乾淨。一名阿伯就很討厭吃蔥，連泡麵的乾燥蔥也不放過，因此在加熱水前，就先把粉包倒在紙上慢慢挑蔥。畫面一出，網友們都笑翻表示「一生懸命」、「現在蔥很貴，挑起來回家炒菜」。

「想問阿伯，到底多討厭蔥？」一名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見一名疑似為警衛的阿伯正要泡泡麵來吃，但他並沒有把粉包直接加進紙碗裡，反而是先拿了一張日曆紙，接著把粉全都倒在上面，然後慢慢用免洗筷把乾燥青蔥全部挑出來，模樣激似在中藥房抓藥。

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看到阿伯如此有恆心的模樣，網友們都笑說太有毅力，「一生懸命」、「現在蔥貴，挑起來回家炒菜」、「還以為中藥房抓藥」、「乾燥的應該沒什麼蔥味了啊」、「我會把紅蘿蔔挑掉，一個都不能留」、「誓死不吃蔥+1」、「泡一碗泡麵3分鐘，吃一碗泡麵5分鐘，挑蔥30分鐘XD」。

▲網友笑說，阿伯挑食的樣子很像在中藥房抓藥 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

其他網友則建議，直接使用篩網過篩會方便很多；另一名網友則是提供「免篩網」的妙招，只要把粉包倒在乾的麵體上，敲個幾下讓調味粉落到碗底，最後再把留在上方的紅蘿蔔和蔥夾起來，就可以輕鬆享用了。

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