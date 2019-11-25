出國打拼吃台酒泡麵最台灣！網友狂推加酒解鄉愁　香到逼瘋室友

▲準備吃最後一碗泡麵卻沒熱水... 他在異國深夜狂奔只為「家鄉味」（影／即新聞）

▲討論起最適合在國外吃的家鄉味，網友清一色大推「台酒酒香泡麵是心中第一名」。（圖／翻攝自即新聞）

生活中心／綜合報導

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近日有網友詢問，「在國外工作留學，很想念台灣時，該吃什麼才能立馬像回到家鄉，一解鄉愁呢？」，引起網友瘋狂熱議，網友清一色回答「絕對是泡麵」、「非泡麵莫屬」，不僅跟國外口味完全不一樣，吃得比較習慣以外，最大的差別就是充滿「濃濃的台灣味！」，有網友就大推，「台酒系列真的是我心中第一名！」

一個人出國打拼時，東西難免會吃不習慣，尤其是吃到三明治、生菜沙拉，這些沒有溫度、香味的食物時，孤單上加冰冷的滋味更是難受，這時候就希望能嚐到家鄉味的料理，來碗有熱騰騰湯頭的料理，例如台酒系列的酒香泡麵最能解鄉愁，像明星商品紅標米酒麻油雞麵、花雕雞麵、花雕酸菜牛肉麵等，真的是暖心又暖胃，這些酒香泡麵的共同處就是一定會加入「酒」來提味。酒在台灣料理上確實扮演重要的角色，舉凡前置備料醃肉，到起鍋嗆香，媽媽的家常菜少不了它。

▲加入酒的料理最能代表台灣的味道。（圖／翻攝自即新聞）

所以，泡麵口味千百種，但最能解饞解鄉愁的，肯定是加入「酒提味」的泡麵，不僅沖泡方便，更是充滿濃濃台灣味，有網友就說，「台酒系列泡麵超方便，每碗都有附一包酒讓泡麵提味，更有台灣的味道，用料也實在，超有飽足感」，讓許多網友也贊同說，「我出國台酒系列都帶超多」、「花雕雞口味我最愛，酒味超濃郁」。

近日台酒也推出了一支影片，講述離開妻女到國外打拼的男主角，早上面對上司拒絕提案的挫折，晚上加班想要給自己一點犒賞時，想到自己還有最後一碗台酒泡麵，這時候只有家鄉的味道能給自己力量繼續堅持。雖然泡泡麵的過程遇到突然停電沒辦法煮熱水、到附近酒吧要熱水卻被拒絕的挫折，但最後克服了一切，成功吃到那最後一碗泡麵，尤其是加入台酒花雕酒提味的湯頭，再疲憊的心情都能隨著酒香平息下來了。

▲片中男主角歷經千辛萬苦，就是想要在外國吃到家鄉的味道。（圖／翻攝自即新聞）

影片上線後，網友看完紛紛表示「很能體會男主角的心情」、「在國外吃到台灣食物那一剎那真的會哭」、「想知道到底什麼味道讓男主角這麼堅持要吃到」，有網友就開玩笑說，「我以前出國留學衣服都沒帶，全帶泡麵」、「剛出國真的是靠泡麵度過寂寞的夜晚」，這時候就有網友掏出獨門秘方說，「我都帶台酒系列的，只要熱水加上調味包、酒包後，湯頭的台灣味直接噴發，香到連同宿舍的外國室友還會一直求我給他吃，我一直釣他胃口他差點被我逼瘋。」

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