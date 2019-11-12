網購外國食品小心！買韓國香蕉牛奶等8項觸法最高罰百萬

▲農委會上街頭詢問民眾以上哪一種國外食品可以免申報入關。（圖／翻攝農委會臉書影片）

記者許展溢／台北報導

不少人喜歡網購來自世界各國的超夯食品，但商品的來源及內容到底能不能入關，常常把民眾搞到頭昏腦脹，農委會特別選了12項熱門商品，進行街訪，其中只有「韓國泡菜」、「泰國芒果乾」、「日本明太子醬」和「日本生乳捲」可以免申報入關，但多數民眾都回答錯誤。

農委會表示，除了豬肉製品不要上網購買外，其實以下4點在網路購買食品都要注意：

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1、可以注意食品有沒有中文食品標示



2、生肉類是不能購入台灣



3、泡麵不能有乾燥肉塊（此外，泡麵含肉樣態較複雜，涉及裏頭的肉品是否經高溫處理，因此不建議攜帶。）



4、調味乳可以，只有生乳需要經過檢疫

▲以上熱門網購商品只有4項可以帶進台灣。（圖／翻攝農委會臉書影片）

農委會也說，上網買到不該買的「收件人」會受罰，這點真的必須注意再注意，尤其是豬肉加工品，千萬不要從國外購買寄回來，特別是從非洲豬瘟疫區寄回來的話第一次罰20萬，第二次直接100萬。

▲周曉梅另外說明，韓國生乳捲不能帶是因為該國有非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝農委會臉書影片）

另外不只網路購買國外食品要小心，農委會提到，活體的動物也不能攜帶入境、不要上網買，若從國外購入一定要「報關檢疫」，就像今年10月就有旅客在身上與行李箱內藏匿非洲狐蒙、睡鼠、八齒鼠等。農委會提醒，活體動物被海關抓到，是可以依據動物傳染病防治條例第33條與41條規定可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，強烈呼籲「這種行為真的很毋湯」，不但破壞生態，也害了這些小動物。

▲還是有疑問，搭機返台時可以詢問檢疫人員。（圖／記者曾俊豪攝）

若真的還是不清楚，農委會建議以下4點做法，避免受罰：

1、自用攜帶回來的食品是不能再拿出來賣



2、有疑問的話記得走檢疫通道，交給檢疫人員檢查



3、可以參考防檢局的「出國必看不買清單」



4、要是真的被偷塞香腸切記不要拆封，趕快通報防檢局回收就不會受罰。