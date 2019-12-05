　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／《追我吧》確定永久停播！浙江衛視總監道歉：對不起所有愛高以翔的人…

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高以翔靈堂。（圖／記者周宸亘攝）

▲高以翔逝世的消息令外界震驚。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱世凱／綜合報導

藝人高以翔上（11）月27日在錄製浙江衛視《追我吧》節目時不幸離世，引起社會譁然。浙江衛視總監林湧稍早表示，決定永久停播《追我吧》節目，「意外發生至今，我們一直沉浸在悲痛和自責之中。我們深感對不起以翔，對不起高爸爸高媽媽，對不起所有愛以翔的人。」

林湧接受《錢江晚報》採訪時表示，「事發當天，在徵得家人和經紀團隊的同意後，我們發了兩則聲明，公佈了以翔去世的消息，表達了悲傷和愧疚之情，並承諾承擔相應責任。當時，以翔家人的最大心願就是讓他儘早回家。從事發到12月2日，我們和家人及經紀團隊一直陪伴在他身邊，這兩天也在積極妥善處理各項後事。」

▼高以翔猝逝讓身邊好友相當不捨。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、高以翔）

▲▼高以翔急救現場畫面外洩。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、高以翔）

他續稱，「考慮到家人和經紀團隊希望低調處理的意願，我們前段時間將重心放在抓緊協調各方、辦理相關手續上。我們沒能守住最好的以翔，只希望能夠護他安靜走完最後一程。在以翔回到家鄉、大陸部分的後事處理暫告一段落之時，我們決定公開相關情況，並永久停播《追我吧》節目。」

他也說，「12月2日，以翔回到家鄉，追思會將在12月15日舉行。浙江衛視一直和經紀團隊保持著密切聯繫，近日將派人前往弔唁。其他善後事宜正在抓緊推進當中。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
浙江衛視還原現場！首公開「搶救高以翔過程」：倒地1分46秒馬
快訊／《追我吧》確定永久停播
快訊／桃園高階警官「保安隊大隊長」陳屍龍潭家中
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

求職男面試一半「小便失禁＋瞳孔放大」突猝死…「生前一句話」考官嚇壞秒懂

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

中美若達第一階段協議　陸商務部：應相應降低關稅

快訊／《追我吧》確定永久停播！浙江衛視總監道歉：對不起所有愛高以翔的人…

跟男友吵架！17歲女孩凌晨「賭氣投河」輕生...下秒後悔了：水好冷

赴約酒店整容！醒來發現2片皮膚被割下...她淚曝：醫生在太陽穴打麻藥

白皙妹失聯超72hrs！家屬一頓猛找收到「關鍵照片」…哭：和男同事有關

和丈夫大吵！人妻躲房內冷戰「下秒傳淒厲尖叫聲」　他闖門一看人消失了…

反送中港警監督報告　12月底前遞交林鄭月娥

華聞快遞／福建已有「逾200戶台胞家庭」申請並入住公租房

長三角大會提「九二共識」　李政宏：2020是兩岸的關鍵戰役

公司欠薪12個月！陸媒記者「超慘下場曝光」...下班只能兼職搓澡工

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

雨下不停！今明「全台濕冷」低溫14度　明晚有機會迎初雪

「小鮮肉→大叔」歐告坐姿超有戲　網笑：是婚前婚後啊

中美若達第一階段協議　陸商務部：應相應降低關稅

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

「羅文嘉就是網軍始祖」　周錫瑋爆2005選縣長遭抹黑

痛批陳菊「亂花公家錢又騙氣爆災民」　謝寒冰無罪理由「可受公評」

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙　「要唱還需你同意嗎」阿信也按讚！

天公伯看不下去！博美做「羞羞的事」　下一秒嚇到逃跑

邱毅批保外就醫還趴趴走　陳水扁嗆「作秀」：連四不原則都搞不清楚

大陸熱門新聞

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

白色旗袍襯托S型曲線！正妹撞球裁判爆紅

情侶吵架女友遭撞亡...男判10個月

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

《追我吧》永久停播　總監出面道歉

坐按摩椅大腿突然很癢...他一看嚇傻

高以翔猝逝8天後…演過的「籃球明星」原型病逝！

22歲男鑰匙刮花BMW　逼爸爸買單

小4作業「數1億粒米」！家長全傻眼

7歲男童慘遭惡師「踢爆下體」！生殖器撕裂

中國強大靠美國的錢？華春瑩這樣回應

爸「反綁自己雙手」教兒子功課：怕發火揍人

唐山地震規模4.5…北京網友瘋狂洗版「被床搖醒了」！

人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了

更多熱門

相關新聞

《追我吧》永久停播！浙江衛視首公開「高以翔急救過程」

《追我吧》永久停播！浙江衛視首公開「高以翔急救過程」

大陸浙江衛視在5日出面回應高以翔錄製《追我吧》猝逝一事，除了宣布永久停播該節目之外，也首度還原當天詳細事發經過。電視台表示，其實每次錄製都備有專業醫療團隊，也安排了2台救護車待命，在高以翔倒下後的1分46秒，就馬上開始實施專業救治，間接否認網路上傳言的醫療人手不足一說。

林志玲高以翔曝私交　哥哥爆「她想飛奔靈堂」

林志玲高以翔曝私交　哥哥爆「她想飛奔靈堂」

林志玲新婚18天　「代表現身」弔高以翔

林志玲新婚18天　「代表現身」弔高以翔

藍鈞天、袁詠琳冒雨抵高以翔靈堂

藍鈞天、袁詠琳冒雨抵高以翔靈堂

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

關鍵字：

追我吧高以翔浙江衛視總監

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面