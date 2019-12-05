快訊／《追我吧》確定永久停播！浙江衛視總監道歉：對不起所有愛高以翔的人…

▲高以翔逝世的消息令外界震驚。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱世凱／綜合報導

藝人高以翔上（11）月27日在錄製浙江衛視《追我吧》節目時不幸離世，引起社會譁然。浙江衛視總監林湧稍早表示，決定永久停播《追我吧》節目，「意外發生至今，我們一直沉浸在悲痛和自責之中。我們深感對不起以翔，對不起高爸爸高媽媽，對不起所有愛以翔的人。」

林湧接受《錢江晚報》採訪時表示，「事發當天，在徵得家人和經紀團隊的同意後，我們發了兩則聲明，公佈了以翔去世的消息，表達了悲傷和愧疚之情，並承諾承擔相應責任。當時，以翔家人的最大心願就是讓他儘早回家。從事發到12月2日，我們和家人及經紀團隊一直陪伴在他身邊，這兩天也在積極妥善處理各項後事。」

▼高以翔猝逝讓身邊好友相當不捨。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、高以翔）

他續稱，「考慮到家人和經紀團隊希望低調處理的意願，我們前段時間將重心放在抓緊協調各方、辦理相關手續上。我們沒能守住最好的以翔，只希望能夠護他安靜走完最後一程。在以翔回到家鄉、大陸部分的後事處理暫告一段落之時，我們決定公開相關情況，並永久停播《追我吧》節目。」

他也說，「12月2日，以翔回到家鄉，追思會將在12月15日舉行。浙江衛視一直和經紀團隊保持著密切聯繫，近日將派人前往弔唁。其他善後事宜正在抓緊推進當中。」

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