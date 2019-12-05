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三方詐騙手法曝光！誆買點數還退款　帳戶成歹徒人頭戶

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▲刑事局預警臉書第三方詐騙的複雜手法，小心損失財物還吃上官司。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預警臉書第三方詐騙的複雜手法，小心損失財物還吃上官司。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年11月，新竹市一名鄭姓民眾在臉書看到自己朋友轉貼一則新開幕通訊行推出「限量優惠」最新款手機的購機優惠訊息，為搶購限量名額，鄭男加入文內標示的LINE ID，詢問是否還有優惠名額，及聯繫購買事宜。警方指出該廣告是詐騙集團所假冒，被害人主動聯繫「通訊行」後，對方告知該優惠方案與遊戲點數業者合作，要求他到超商購買等同手機金額的遊戲點數結果造成損失，警方藉案例提出預警。

警方指出，本案例中，詐騙集團收到第一筆遊戲點數之後，致電鄭男謊稱因超商系統有問題，導致遊戲點數序號帳密無法註冊，詐騙集團佯稱會退還購買遊戲點數金額，再請鄭民換至另間超商重新購買。

鄭民提供個人銀行帳戶後，確認看到等值金額入帳，他信以為真陸續到另間超商購買遊戲點數傳送。詐騙集團發現取得被害人信任後配合度高，陸續以「通訊行限制員工不能購買優惠手機」等理由，商請被害人幫忙親友加購手機，鄭民好意應允，又確認有多筆款項入帳，故將入帳款項均用於購買遊戲點數並拍照傳送。

被害人以為幫忙代購還撿了便宜，直至數日後發現沒收到預購手機，且個人銀行帳戶遭到凍結，警方還找上門將他列為詐騙集團共犯；原來所謂「通訊行」陸續匯入鄭姓民眾帳戶的「退款」都是詐騙集團利用「三方詐騙」手法詐騙其他被害人所得贓款，自己的帳戶竟成了幫助詐騙集團洗錢的工具。

刑事局165反詐騙諮詢專線統計，上述「假網拍」詐騙手法中，有近7成案件都是發生於臉書，警方呼籲民眾享受網路便利之餘，更需留意網路所接觸對象是否可靠，網路買賣物品切勿透過Line、messenger私訊，或其他非官方的交易管道私下進行，以免財損事小，遭認定間接幫助詐騙集團匯款洗錢，還有可能吃上官司。

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