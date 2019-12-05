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快儲水！配合國道補強工程　南投市、草屯部分地區11日停水15小時

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▲南投市、草屯鎮部分地區11日將進行停水，台水公司第四區處籲請用戶儲水備用。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投市、草屯鎮部分地區11日將進行停水，台水公司第四區處籲請用戶儲水備用。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

台水公司第四區處為配合高速公路局國道橋梁耐震補強工程，進行水管管線改接，南投市、草屯鎮部分地區將於11日上午9時至晚間12時，共停水15小時，籲請用戶儲水備用。台水提醒，民眾如家中有抽水機，記得關閉抽水機電源，如未關閉，馬達空轉過久會產生高溫，恐致馬達損壞或造成火災。

台水公司第四區管理處表示，為配合高速公路局國道橋樑耐震補強工程（順溪南路101R-87R），辦理南投所支援草屯送水管管線改接工程，於月11日上午9時起至晚上12時止停水（含降壓），影響供水時間計15小時，影響戶數計2268戶。

請繼續往下閱讀...

這次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水。惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高的地區，供水將會延後數小時。

停水（含水壓降低）區域範圍如下：

（1）南投市：光輝里（虎山路以東、府西路、省府路）、光華里（光華路以東、環山路）、光榮里 （光榮北路以東、光榮東路、光榮東路一、二街）。

（2）草屯鎮：山腳里（富林路一段689巷、威虎巷、虎山路424巷、402巷、福德巷332巷、民權東街）、炎峰里（中興路、大成街以東至中興路）及新厝里（虎山路以東）。

▲停水及水壓降低區域圖。（圖／台灣自來水公司第四區管理處提供）

▲停水及水壓降低區域圖。（圖／台灣自來水公司第四區管理處提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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草屯南投市停水

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