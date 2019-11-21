男遭消防車撞飛昏迷指數3　家人向拱天宮媽祖求得「事事嘉」上上籤

▲鄧男家人去拱天宮及南瑤宮求得好籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣草屯鎮鄧姓男子18日走在路邊，遭1輛剛執行完任務的消防車，後照鏡迎面撞飛落地，送醫至今3天尚未脫險還在急救，他的家人非常傷心，到拱天宮及南瑤宮參拜，希望媽祖能讓他盡快清醒，一看到求得的「身躬康泰」好籤詩抱著哭泣，感謝媽祖的庇佑，讓他們重新燃起一線希望。

▲消防隊員完成任務返隊途中，撞上閃避前方車輛的鄧姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）

事發當天，消防車駕駛員疑因視線死角，沒有看到鄧男突然竄出，才會發生意外，該車消防員發現撞到人後趕緊下車查看，鄧男已倒臥在路上，緊急對他施以CPR急救，等待救護車救援。

彰基指出，鄧姓男子經連日搶救，至今天昏迷指數仍只有3分，插管中，腦部缺氧性病變，肝臟撕裂傷有稍微腹水，頸椎第一節C1及C2脫位，瞳孔放大，沒有光反應，生命有極度危險，醫院持續積極搶救中。

拱天宮白沙屯媽祖42支籤詩「拾分財喜到君家 從此謀為事事嘉 管取一生康且泰 春風看徧上方閣」上的「疾病」類寫著身躬康泰、消災解厄，鄧男家人抽到上上籤，而南瑤宮求的籤詩也是有驚無險，讓鄧的家人看了興奮不已，相信有媽祖的庇佑一定會逢凶化吉，鄧男會漸漸恢復健康。

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