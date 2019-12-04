過期五穀雜糧「除蟲、燻藥」重包再賣　黑心商人連9年鋪貨量販店完售

▲台中市政豐農產企業有限公司負責人廖英舒，販賣黑心五穀雜糧至各大量販店，遭重判6年徒刑。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政豐農產企業有限公司，從2008年起至2016年底，為減少產品逾期、品質不良或遭退貨，竟重新製作以出貨日起1年後為有效期限的商品標記標籤，並經過除蟲、燻藥後，販賣黑心五穀雜糧給各大賣場，近9年共賣了587公噸，金額高達5819萬元，台中地院依詐欺等罪將該公司老闆廖英舒夫婦及員工12人，判處1年2月至6年不等徒刑；並追繳未扣案的犯罪所得5749萬元，可上訴。

判決書指出，廖英舒（50歲）是台中市西區政豐農產企業有限公司實際負責人，該公司設廠於中市大肚區，主要營業項目為五穀雜糧、農產品、南北貨買賣及零售，而廖英舒妻子陳女負責政豐公司行政管理及處理銀行事務等業務，有時參與產品分裝。

廖英舒明知政豐公司進貨的五穀雜糧類商品若超過保存期限、包裝破損都有影響食用者之虞，理應下架不得販賣，但廖竟自2008年1月1日起，至2016年11月29日止，基於販賣虛偽標記商品的犯意，由廖英舒直接或間接指示妻子及員工於出貨前，以機器打印機封口、打印或蓋用可調式日期章之方式，製作以出貨日起1年後為有效期限不實商品標記標籤，再打印或黏貼於分裝後各該包裝袋上。

重新包裝後，再販賣到大潤發、愛買、全聯等公司，使其誤認商品標籤上所標示日期確為該產品實際有效期限。警方於2016年11月29日持搜索票至政豐公司的工廠執行搜索而查獲。

▲黑心商品遭查獲。

合議庭審酌，廖英舒為政豐公司負責人，所販售產品均為供一般社會大眾日常食用，出貨下游廠商亦銷售通路眾多，卻僅為減少退貨、過期等產品耗損，即於未能確認實際產品品質情形下，一律以登載不實有效日期方式詐騙下游廠商，使廠商及消費者無法確認所購買產品品質，進而導致消費市場混亂，對食品安全無從信賴，所生危害實難謂輕。

而廖英舒為否認犯行，竟辯稱他是自主管理設定有效期限，且雜糧類本就沒有真正有效期限，他產品重新包裝的材質還可以延長保存狀態。廖的妻子則辯稱，她雖然知情但未參與，其餘員工辯稱不知這樣會構成犯罪，但法官不予採信。

法官指出，政豐公司就產品包裝流程毫無品質控管可言，廖英舒犯罪後卻未曾體認他所造成的危害，不但否認犯行，更以所謂精緻包裝延續雜糧生命、身為農家子弟幫助小農拓展市場介紹予消費者等語托辭，自居為推行農業精緻化而無辜受累的人，犯後態度惡劣，判處6年重刑；另10名員工行為雖有不當，但犯後坦承犯行，予以緩刑。

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