新北女離家出走…9天後在200公里外發現　她昏倒南投老家腐爛食物旁

▲婦人與家人起口角後離家出走，警方調閱監視後發現婦人身影。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

新北市黃姓婦人11月22日與家人發生口角負氣離家，但經過了一天仍未回家，家人擔心她想不開，請求警方協尋。新北警方調閱監視器發現，黃婦離家當天上午即搭乘客運前往台中市，於是電請台中警方接手；中市第三警分局分駐所11月30日獲報後，旋即調閱監視器，發現黃婦最後出現在干城車站附近並通知家屬，家屬認為黃婦應是要搭客運回南投老家，黃婦丈夫隔日趕往查看，發現黃婦竟倒已倒在客廳，旁邊的食物也已腐爛，趕緊將她送醫，經治療後已無大礙。

警方調查，64歲黃姓婦人因管教兒子的方式與家人意見分歧，於11月22日負氣離家出走不知去向，家屬原以為她氣消了之後就會返家，沒想到過了一天仍然沒見到人，因此通報警方請求協尋。新北市警方受理報案後，調閱監視器發現，黃婦已搭乘客運前往台中，遂電請轄區警方接手。

台中第三警分局東區分駐所11月30日晚間7時許接獲後，警員廖仕忠、李青翰兵分兩路，分別調閱台中轉運站及周遭路口監視器，於2小時內便發現有貌似黃婦的身影出現在干城車站附近，員警不敢大意，先透過LINE向家屬確認該名婦人就是黃婦後，再追查她後續可能去向。

▲▼婦人與家人起口角離家出走，警調閱監視器後發現她最後身影出現在台中干城車站，趕緊向家屬通報。

黃婦的丈夫聽到妻子最後身影是前往干城車站方向，才想到妻子可能是要回去已久無人居的南投老家，家屬翌日一早便前往老家找人。沒想到進門後就發現黃婦竟因不明原因倒在家中客廳，身旁的食物也已腐爛，趕忙將她送醫急救，幸好經治療黃婦恢復意識，已無大礙。家屬激動的向員警表示感謝，幸有警方的幫忙，才能及時挽回黃婦一命。

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