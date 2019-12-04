藝術品不設底價0元起標　執行署彰化分署11日年終清倉大拍賣

▲彰化行政執行署將於11日拍賣藝術品。（圖／彰化行政執行署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署將於11日上午10時起，在彰化市中山路2段4樓拍賣室舉辦年終特留品法拍會，拍賣物品包括聚寶盆、龍柏（文昌）筆，以及石雕海豚等藝術收藏品，數量有限，喜歡撿便宜的民眾，要買要快；屆時歡迎社會各界人士到場出價競標可要把握機會。

▲彰化行政執行署將於11日拍賣藝術品。（圖／彰化行政執行署提供）

彰化分署表示，「真正撿便宜！來！來！來！先來先看，慢來減看一半」，義務人為經營香鋪業者，因經營不善，導致積欠國稅局數筆營業稅，並經中區國稅局南投分局移送本分署強制執行；本次為第1次拍賣，採不定底價的方式進行拍賣，如移送機關或義務人未表示反對者，原則上，由出價最高者得標。

▲彰化行政執行署將於11日拍賣藝術品。（圖／彰化行政執行署提供）

彰化分署提醒有意參與本次競價拍賣的民眾，請事先詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶身分證交給工作人員登記及領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，不能參與競價拍賣；為方便民眾觀覽拍賣物，已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

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