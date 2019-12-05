強迫吃飯！輪椅嬤噎到打人「被綁3小時」　求尿尿、睡覺…外勞看護全敷衍

▲原PO拍下一小段阿嬤跟看護的影片。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「已經三個小時了，隔壁床的阿嬤都被約束在輪椅上。」一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一小段影片，文中表示，外勞看護一直強迫阿嬤吃飯、喝水，老人家不要，看護就強迫餵食，結果阿嬤就噎到、揮手打人。院方只好把阿嬤綁著管束，但這一綁就是3個小時，過程中阿嬤各種請求都讓原PO快看不下去。

女網友文中表示，阿嬤嗆到、揮手打了外勞看護後，外勞看護就跟醫師、護理師說阿嬤會打人，院方只好進行管束、把老人家綁著，「但是現在太誇張了吧！三點半推回來病房到現在，阿嬤說尿尿了也不換尿布，說想睡覺也不給去床上，只能在輪椅上撐著睡覺。」

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原PO說，阿嬤如果想要自己從輪椅上起來，還會被外勞看護推回椅子上，「阿嬤已經求外勞好久了，一直碎碎念『來去枕頭那邊好不好？好啦？我跟你商量一下……』。」結果看護只是繼續吃飯、看影片，偶爾回答一兩句「好啦！」然後就繼續看影片，讓原PO直嘆「找外勞看護家人真的要小心。」

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▲原PO看到看護的態度，忍不住為阿嬤抱不平。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友都相當氣憤，「揭發揭發～～～很可惡」、「可以把影片給醫護看，讓醫護知道阿嬤被欺負啊」、「蓋毯子就蓋毯子，往肚子壓那麼大力是怎樣，這影片要给老人家的家屬看」、「我會找阿嬤家屬，之前外勞照顧祖母都偷打她，仗著她不能講話，偶爾回去看，有一天送醫院發現都沒翻背、長瘡發炎，最後敗血症身體虛弱去世」、「錄起來給家屬看，我曾經也看過外傭將阿婆脫光光又捏又打。」

不過也有人認為外勞看護只是粗手粗腳，並沒有虐待阿嬤的感覺，「以前會覺得外籍怎麼這樣，後來爺爺生病，請了看護外籍的，我爺爺都會吃飯吃藥的時候吵鬧，或者吃很少，導致營養不夠很瘦、沒體力復健等等狀況……其實各有困擾，我覺得還是不要簡單判定」、「有時候真的不是要強迫，而是不得不這麽做。」

「說真的～不了解這個阿嬤的狀況，所以沒資格說什麼，也許奶奶有失智症，所以日夜顛倒，需要矯正她的睡眠習慣才會讓她盡量坐輪椅上，也因為這樣，也許阿嬤說有尿尿，但其實根本沒尿，也不確定！如果妳當下看了無法接受，其實可以問問外傭，為什麼這麼做，給她個解釋機會，釐清事情的真相。」

原PO事後則在留言處更新，「跟護士講了，護士詢問外勞之後，外勞態度他X的超好，護士叫她給阿嬤去床上，一直說好，現在阿嬤在床上休息了。」

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