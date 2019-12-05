快訊／遭認定威脅國家安全！華為氣炸起訴「聯邦通信委員會」違反美國憲法

▲中國電信設備商華為。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國聯邦通信委員會（FCC）上（11）月底通過一項決定，認定華為威脅美國國家安全，並禁止當地農村地區運營商使用通用服務基金（USF）購買華為設備。華為今（5）日在美國法院提交起訴書，認為FCC並未提供任何證據或合理的理由來支持其決定，違反了美國憲法、《行政程序法》等美國法律。

據《環球網》報導，針對FCC禁止華為參與聯邦補貼資金項目的決定，華為在深圳總部召開記者會宣布，公司已於5日在美國法院提交起訴書，請求法院認定FCC有關「禁止華為參與聯邦補貼資金項目」的決定違反美國憲法和《行政訴訟法》。華為表示，FCC的認定結果隨意武斷，未給予華為行使正當程序的機會。

▼華為控告美國聯邦通信委員會違反美國憲法。（圖／達志影像／美聯社）

華為首席法務官宋柳平表示，「僅僅因為華為是一家中國公司就禁止我們，這不能解決任何網路安全問題。」他也補充說，FCC主席和其他委員未提供任何證據，來證明他們認為華為構成安全威脅的指控；自FCC在2018年3月首次提出這項提議開始，華為和美國農村地區運營商提交了許多事實依據和反對意見，但FCC卻完全忽視這些資料。

華為企業溝通部副總裁宋凱指出，FCC的決定不利於提升美國農村地區的聯接水準，因為這些地區依賴華為的設備來接入網路，而其他廠商不願意在「非常偏遠、地形條件艱苦以及人口稀少的」地區發展業務。他還表示，這項禁令以及隨後發布的移除和替換華為設備的提案，將帶來數億美元的額外成本，甚至導致一些小型運營商破產。

華為方面認為，FCC此項決定基於片面的訊息及對中國法律的錯誤解讀，在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅會造成經濟損失，「也違反了立法的正當程序原則，涉嫌違法」。

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