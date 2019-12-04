華為研發中心擬移至加拿大　Mate 30 系列零件「去美化」

▲華為雖然受到美國禁令重創，Mate 30 Pro上市時仍受到很多關注。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國商務部 （United States Department of Commerce）5月以國安為由，將華為（Huawei）列為貿易黑名單，祭出各種貿易禁令與限制。創辦人任正非於2日接受《環球時報》採訪時表示，正在計畫將研發中心從美國遷到加拿大，還計畫在中國境外製造行動網絡相關設備。

根據《環球時報》報導，華為在2018年對位於美國的研究部門投資至少5.1億美元（約台幣153億元），如今該部門的研究人員從600人縮減為250人。任正非表示，計畫將在歐洲建廠，製造5G（第5代通訊技術）相關的網路設備，希望可以緩解對於華為產品會淪為中國間諜的工具一說。

其實華為在2011年就在加拿大渥太華（Ottawa）建立實驗室，儘管5G行動網路的部署才剛剛開始，卻已經與多所大學已經著手進行6G（第6代通訊技術）行動網路的研究，如果將研究中心移至加拿大，可機會可以加速6G的發展。華為駐加拿大研究戰略和合作夥伴關係副總裁張松（Song Zhang）表示，至少需要到2030年才能將6G提供給公眾。

▲華為千金孟晚舟9月底出庭，腳上戴著電子腳鐐。（圖／路透社）

自從美國實施的禁令實施後，相關企業也被禁止與華為合作，像是如谷歌（Google）、英特爾 （INTC）與美光（MICR）等，最直接的影響就是Google不再提供技術服務，意味著Gmail、Google Play、Google 地圖等應用程式，都不可以內建在手機裡。

《華爾街日報》報導，根據瑞銀（UBS）及日本技術實驗室Fomalhaut Techno Solution的拆解分析，Mate 30 和 Mate 30 Pro內部完全沒有使用到美國相關企業所製造的零件，展現想要擺脫對美國依賴的決心。

華為財務長孟晚舟遭到拘役以滿一年，至今仍然被軟禁在溫哥華住處，任正非對此表示，孟晚舟現在都花時間在閱讀和繪畫上，多了很多時間陪陪父母，貿易戰的背景之下，艱辛和痛苦的經歷對她的成長是有好處的，在成為兩國之間的籌碼後，應該要為此感到自豪。