英國5G建設不用華為　強生認「國家安全和五眼聯盟最重要」：是做決定的標準

▲美國總統川普特別對西方各國施壓，要求禁用華為，英國首相強生（Boris Johnson）近期的態度越趨明朗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

華為的「後門風波」雖未經確切證實，但仍被國際間廣泛抱持懷疑態度。英國總理強生（Boris Johnson）認為，若讓華為參與英國的5G網路建設，很可能會危及國家安全和五眼聯盟的情報關係，而美國總統川普是一個很大的施壓來源。

根據英國《衛報》報導，強生對於華為的態度偏向負面，甚至準備把華為排除到5G網路建設名單外；此前他曾說，對於這間中國大公司，安全考量是最最優先的。

「我不希望外資會對前來投資英國產生敵意」，強生受訪時表示，「另一方面，我們不能危及到重要的國家安全利益，也不能損害我們和五眼聯盟其他夥伴的合作關係。這會是我們在面對華為時，做決定的標準。」作為北約（NATO）峰會舉辦國領導人，強生在瓦特福（Watford）峰會期間接受採訪，但8個問及川普的問題中，他都極力克制自己不要提到川普姓名，以免再因兩人私下的密切關係而讓即將到來的選情橫生枝節。

▲中國電信設備商華為成了美中對弈的焦點。（圖／路透）

英國此前一再推遲做出是否禁用華為的決定，而隨著12月12日的大選接近，想力拚繼續執政的保守黨很可能會選擇持續保持曖昧，直到大選完後再做出決定。不過強生的聲明已足以讓外界了解到，川普過去頻頻施壓英國棄用華為的手段已經奏效。

美國強調華為和中共當局關係良好，而執行長任正飛又有解放軍背景，加上情報判斷華為在手機安插後門，引發安全憂慮，因此強烈敦促各國的5G建設禁用華為。川普在北約峰會期間也繼續和各國施壓華為是個「危害安全」的跨國高科技公司，「我和義大利談過，他們看起來應該不會這樣做（和華為合作）。我們和其他國家談過，他們也不會這樣做，每個我談過的都是這樣，但我能和多少個國家談？難道我要用電話打遍全世界？我們要建設（5G），已經開始了，而我們拒用華為。」