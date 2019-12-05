5對小腳「緊巴盆栽植物」…肥嫩綠寶萌翻1.3萬人！背影文青炸：中午吃什麼

▲原PO家中出現一條「肥嫩綠寶」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

家中出現蟲，可能許多人都會怕，但出現這一隻形似寶可夢的肥嫩綠寶，反倒讓人忍不住多看幾眼。一名女網友在臉書貼出2張照片，「剛剛在家拍到的，好肥好大隻的毛毛蟲」，直說肥肥的樣子看起來挺可愛的。照片吸引1.3萬人按讚，超過千人留言笑呼，「這一定是阿嬤養的」、「好想摸一把。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，只見家中突然出現一隻綠毛蟲，身形又圓又長，表皮色澤呈現嫩草色，蟲體綠得有點鮮嫩透明，背上有許多白色點點，沒有明顯的毛看起來相當光滑。這隻毛蟲被發現的時候正待在盆栽上，4、5對小小的腳緊緊地巴在植物上，彷彿米其林的身體還肉肉地擠在一起，屁股的地方還有橘黃色的小尾巴。

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▲綠肥嫩毛蟲的小尾巴超可愛。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到這隻綠毛蟲，簡直就像《精靈寶可夢》會出現的生物，難怪讓原PO忍不住拿起手機拍下照片，並在文中表示，「剛剛在家拍到的，好肥好大隻的毛毛蟲，肥肥的看起來還挺可愛的餒！」「第一次看到這麼大隻的，爆廢友們也有覺得可愛的嗎？」

貼文吸引1.3萬人按讚、留言超過1500多則，不少網友紛紛直呼，「也太肥大！太可愛了吧！是真的嗎」、「你們家有阿嬤吼」、「有一種餓，叫阿嬤覺得餓的毛毛蟲」、「超大的，看起來好肥嫩可愛喔」、「還以為是假的黏土，根本神奇寶貝」、「伙食不錯哦」、「我竟然覺得牠可愛」、「牠的背影照，感覺很可以配口白『中午要吃什麼好咧？』」、「平常的我真的不行，但牠真的勾椎，很可以收編。」

▲這背影……在思考午餐吃什麼嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友則是在留言處猜測毛蟲的真面目，「鳳蝶小時候」、「應該是某種鳳蝶的幼蟲？」不過其實正確答案應該是夾竹桃天蛾，「通常這麼大隻，成蟲都是蛾類」、「粉綠白腰天蛾」、「這是夾竹桃天蛾的幼蟲，大眼的假眼跟平滑的身體是特徵，很相似的鳳蝶幼蟲則是會有像戴眼罩的一條、身體表面比較皺」、「這是夾竹桃天蛾，愛夾竹桃植物，例如雞蛋花，沙漠玫瑰、日日春。」

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