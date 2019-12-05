別人看病花半小時↑！他等超久卻「看2分鐘結束」　網同感轉念：值得慶幸

▲大家是否也有「候診超久、進診間卻一下就出來」的經驗呢？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大家應該都有類似經驗：在醫療院所候診1個小時，進去診間給醫生問診，卻不到1分鐘就結束，兩個時間不成正比，內心多少有種「划不來」的感覺。一名網友就上網分享這個現象，不出所料，眾網友們都相當有共鳴，不過大家也都安慰，往另一方面想，這其實是件值得開心的事。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，經過多次看醫生的經驗，他表示每次輪到自己進診間看病時，都是不到1、2分鐘就出來了，但別人似乎都可以搞到快半小時，讓他在外面等超久，實在是搞不懂為何會這樣。

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貼文一出，網友們都相當有同感，刷爆留言表示，正是因為有些病人真的太愛聊天才會拖這麼久，「因為你沒連你家人哪裡痛都一起問」、「大醫院尤其有感」、「跟領錢一樣」、「中醫更可怕」、「自己進去後椅子都還沒坐暖，馬上就要出來了」、「有一次看眼科，前面的婆婆一直無限輪迴同樣的問題，醫生很有耐心一直重覆回答」。

不過也有一些網友認為，幾分鐘就看完也意味著「身體沒什麼大問題」，是個值得恭喜的事，「別人身體整組壞光光，當然問診時間長」、「代表你是小毛病而已」、「該慶幸你的問題小」。

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