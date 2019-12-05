日參議院通過「日美貿易協議」明年1月實施　最急迫的汽車關稅仍卡關

▲《日美貿易協議》在日本參議院通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

日本參議院4日通過日美貿易協議，內容旨在降低雙方農產品與工業用品的關稅，預計明年1月1日生效。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）4日讚許日方批准協議，總統川普（Donald Trump）預計下周簽署一項履行宣言。

《共同社》（Kyodo）報導，日本首相安倍晉三與美國總統川普9月達成日美貿易協議。獲得日本眾議院11月通過，參議院本月4日也批准協議；由於這不需要美國會批准，代表雙方的國內程序實質上都已結束。

日本將降低或取消對價值72億美元美農產品的關稅，包括逐步減少對美國牛肉的關稅，從38.5％降到9％，其他如美豬、葡萄酒、起司等的產品，也能獲得更大的市場准入，使得美國能與包括澳洲、加拿大等的跨太平洋夥伴關係（TPP）成員競爭。

作為交換條件，美國也將取消或減少對於日本工業產品的關稅，受影響的包括製造設備、冷氣零件等。然而，該協議並未規定美取消對日汽車加徵的2.5％關稅，反而指出有關汽車的問題「還有待進一步談判」，這一直是日方強烈的訴求，美方退出TPP前也曾承諾。

雖然安倍政府掛保證日美達成雙贏，局勢將有利於日本消費者。不過，在野黨議員卻認為日本政府要承受惡果，他們也批評，政府表面聲稱因為撤銷汽車關稅，貿易協議能使日本國內生產總值（GDP）上升0.8％，但汽車議題根本還不明朗。

協議生效後，雙方同意在4個月內完成預備性磋商，替進一步的貿易談判確認範疇，屆時日本外交大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）與美國貿易代表萊特海澤將開始談判。

川普正尋求一項涵蓋服務、投資等領域的全面自由貿易協定，隨著他尋求2020連任總統，可能會加大對於日本的壓力。他4日在倫敦出席北約（NATO）峰會時表示，「與日本的協議只是部分的協議，剩餘的會在明年來到。」

《路透社》報導，美日分別是世界第一、第三大經濟體，萊特海澤表示，這項協議會使美國農民、畜牧業者與數位服務供應商得利，他讚賞日方迅速批准協定，預期川普下周簽署相關公告。

萊特海澤說明，美日正在準備明年1月1日生效的貿易協定與美日數位貿易協定。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）3日則表示，川普還沒有排除對包括來自日本的進口汽車徵收關稅的可能性。