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金融時報：中國下令公家機關3年撤換外國電腦　斷送3000萬零件

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▲為了因應明年美國總統大選，微軟將持續免費更新Windows 7。（圖／路透）

▲在「3-5-2」政策中，微軟可能受到衝擊。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《金融時報》援引知情人士說法指出，北京已下令所有政府單位、公共機關在3年內撤除外國電腦設備與軟體；此舉對於惠普（HP）、戴爾（Dell）與微軟（Microsoft）公司都可能造成打擊。不過，分析師則認為，中國其實很難利用國內的產品來替代現有軟體。

據了解，北京要求所有的公家機關於3年內替換掉外國電腦與軟體，儘管中共中央辦公廳（中辦）的文件是保密的，兩家網路安全公司的員工還是告訴《金融時報》這個政策，考量到相關資訊非常敏感，他們要求匿名。

報導指出，針對中國買家轉向尋求國內產品的具體目標，這是首個公開發布的指令，也回應了川普政府試圖限制使用中國科技設備的舉動。中方未來更有可能加大依賴自身的產業。

分析師估計，依據中國的指令，明年開始的大規模變化，將需要更換2000萬到3000萬的硬體零件。他們補充，這種變更將在2020年以30％的速度進行，2021年上升到50％，2022年是20％，因此政策又被稱為「3-5-2」。

分析人士指出，中辦今年早些時刻下達了指令。另一名網路安全分析師則說，3-5-2政策可能帶來極大的影響，政府能控制公家機關的採購情形，至於私營企業，就得再看政府的命令為何，「由於投資很重，他們不會主動想要變更。」

風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師崔奧羅（Paul Triolo）表示，比起以往中國想要推動自己生產的技術，美國近期的制裁行為，增加了3-5-2政策的急迫性。他說，中國的目標很明確，就是要進入一個沒有中興通訊（ZTE）、華為（Huawei）、曠視科技（Megvii）、中科曙光（Sugon）目前面臨威脅的那種領域。

也有分析師認為，中國很難使用國內的產品來替代國外設備，因為多數軟體供應商，都替微軟的Windows與蘋果的macOS系統開發產品。雖然微軟與中國的合資企業在2017年推出Windows 10的「中國政府版本」，不過中國網路安全公司現在表示，政府的客戶必須完全轉移到中國製造的操作系統。

美國今年禁止美企與中國科技巨擘華為展開業務，此外，美方近期也提議以國安為由，審查國外向美國出售的技術，同時還向歐洲盟友施壓，要求凍結華為在5G基礎設施項目的投資。

傑富瑞（Jefferies）分析師估算，美國科技公司每年從中國獲得1500億美元的收入，不過其中多數來自私營部門的採購。

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