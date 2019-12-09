不爽女友上班化妝！暴力男將她的頭壓入浴缸　對女兒說：媽媽在玩水

▲傑克遜因吃醋而時常向女友施暴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

英國肯特郡（Kent）一名男子涉嫌對女友施暴，只因不滿女友上班化妝，還與主管傳訊息，趁著女友洗澡時闖入，將她的頭壓入水中，還向在門外不斷尖叫的女兒說，「別擔心，媽媽只是在玩水。」所幸女友在混亂中打電話報警，讓接線員聽到全程，最後該名男子也被判控5項傷害罪，並在5年內都不准接近女友。

現年30歲的傑克遜（Perry Jackson）因忌妒心作祟，時常對女友施暴。檢察官福內特（Ian Foinette）說，最嚴重的一次是，傑克遜某天早晨因為女友上班化妝，並和主管傳訊息時引發怒火，不但把手機摔在地上，還毆打了女友，讓她的大腿和手臂上都是瘀青。當天晚上，女友在洗澡時，聽到傑克遜進家門的聲音，就決定直接向他提分手。

沒想到這句分手徹底惹毛傑克遜，他直接衝進浴室，並將門關上，拉著女友的頭髮，將女友的頭壓入浴缸中，試圖淹死他。而女友與前夫所生的女兒見狀，只能在門外不斷尖叫，傑克遜還安撫說，「別擔心，你媽媽只是在玩水。」所幸女友在混亂中設法打電話報警，儘管無法說話，還是讓接線員聽見全程，隨即派警趕往現場。

傑克遜出庭時，承認犯下5起傷害罪，目前已待在監獄兩年，法院還下達了一項為期5年的命令，禁止傑克遜在出獄後與女友有任何接觸，也禁止他前往女友的上班地點與住處。