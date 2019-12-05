越南首艘國造「潛艦救援艦」下水　替6艘「基洛級潛艦」買保險！

▲越南首艘國造MSSARS 9316潛艦救援艦。（圖／翻攝自Tin Nóng 24h）



記者林彥臣／綜合報導

越南海軍2017年裝備了6艘基洛級潛艦後，讓水下戰力更加完備，卻也讓潛艦救援艦的需求與日俱增，越南首艘國造潛艦救援船4日正式下水並投入服役。越南國防部表示，這艘潛艦救援船交由海軍使用，專門救援失事潛艦，以及參與深水救生等，藉此提升越南海上搜救能力。

越南2009年以20億美元向俄羅斯軍購6艘基洛級潛艦，雙方於2017年初完成交貨，這些潛艦屬於「阿爾羅薩」（Varshavyanka）級636M型柴電潛艦，是俄羅斯基洛級的改良型，具噪音小、可遠距攻擊目標、難被偵測等特性。潛艦排水量3100噸，下潛平均深度240公尺，最深可達300公尺，艦載52人，裝備魚雷發射管等武器，可執行淺水區反艦和反潛任務。

「人民軍隊報」新聞網站4日報導，成功建造大型潛艦救援船可視為越南國防工業的重大成就，滿足基洛級636潛艦隊伍的後勤需求，有助提高潛艦隊伍作戰能力，為越南軍隊現代化建設以及確保國家海島主權做出貢獻。

▲越南基洛級潛艦。（圖／翻攝自越南國家電視一台VTV-1）



越南首艘國造MSSARS 9316潛艦救援艦由國防工業總局Z189造船廠，與荷蘭的達門造船廠（Damen Shipyards）合作建造，2018年5月正式開工，救援船近100公尺長、16公尺寬、32公尺高，排水量4000噸，Z189造船廠4日在海防市（Hai Phong）舉行MSSARS 9316潛艦救援船下水與交接儀式，這艘救援船被命名為葉喬927號（Yet Kieu 927）。

MSSARS 9316潛艦救援艦在船首備有直升機停機坪，並且具有很強大的動態定位系統還可以兼具水下測量與海底測繪的功能，也就是可以兼具海洋研究船的功能，並且可以在惡劣氣候條件下，例如遭遇9級強風時運作。

另外，越南國防部11月25日公布2019年國防白皮書，強調越方堅持奉行和平與自衛的國防政策；堅決在國際法基礎上透過和平措施解決與他國的所有爭議；另外，主張推動國防發展，以打贏所有侵略戰爭。

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