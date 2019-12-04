泰國經濟慘到這地步！「600元棺材」被偷走　老闆看傻眼

▲泰國目前經濟不景氣，連棺材都被竊走。（圖／免費圖庫pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



連棺材都敢偷！一間位於泰國武里南府南隆縣的棺材店，12月2日店內的一具棺材憑空消失，老闆到場無奈表示，棺材被偷走了，店裡已發生過多次棺材被偷的狀況，但都是普通的木質棺材，價格約600到800泰銖（約新台幣604到805元），因為覺得小偷是窮人就沒有追究。據了解，這次被偷的棺材價格約4500泰銖。



根據泰國媒體報導，該家遭竊的棺材店，平常白天都有請專人看守店鋪，晚上雖然無人但門依舊會開著，如有客人需要棺材就會打電話連絡，先去店內自取棺材再付款。

今年50歲的男老闆12月2日一早到店內發現棺材不見了，苦等了一整天都沒有客人打電話過來，認定棺材是被偷走了。據了解，這次大膽偷走棺材的人似乎早已打定主意，要偷走較昂貴的棺材，老闆推測竊取者是同業的人，可能是來不及生產有缺貨狀況才會出此下策。



報導也指出，棺材店內之後會安裝監視器，老闆無奈地說，也有可能是經濟困難的人所為，「經濟不景氣的時候真的是什麼事都做得出來」，這次棺材又被偷，他自己仍不會追究，就當作是做善事，不過如果又再被偷就會追究責任。

事實上，泰國2019年經濟是5年以來最低增速，「泰銖大漲」抑制了出口與旅遊業外，更「殺死稻農」衝擊農業，讓泰國第2大稻米出口國地位岌岌可危。