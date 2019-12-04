挺同婚加分「台灣成亞洲唯一開放國家」　公民活動自由度報告揭曉

▲台灣在亞洲區域被列為唯一的開放國家。（圖／翻攝自civicus.org）

記者丁維瑀／綜合報導

由人權組織所調查的公民活動自由度結果，4日在曼谷釋出今年度的報告，結果發現2019是抗議的一年，也是打擊抗議的一年。而來到亞洲與太平洋地區，隨著日本與南韓的公民空間（Civic space）被評為有限的，台灣則成為唯一被評為開放（open）的亞洲國家。

國際非政府人權組織CIVICUS Monitor於4日發布「2019年受威脅的公民力量報告」（People Power Under Attack 2019），顯見全球的基本結社自由、和平集會、言論自由都在倒退。這一年，世界40％人口居住在受壓迫的國家，去年則是19％，數字多了一倍。

這份報告基於CIVICUS Monitor的數據，對196個國家進行相關評估。來到亞洲地區，打壓公民社會與基本自由的狀況持續存在，25個國家中有4個被評為封閉（closed），8個被評為壓抑（repressed），10個則被列為受限（obstructed），其中台灣是唯一被評為開放的國家。

報告提及，雖然整個亞洲情況黯淡，還是有一些「亮點」，馬爾地夫撤銷反誹謗法，馬來西亞廢除假新聞法，台灣也投票支持同性婚姻合法化。

▲審查制度列在第一。（圖／翻攝自civicus.org）

報告發現，亞洲最常見侵犯公民空間的行為是審查制度，發生在20個國家，中國繼續成為主要的執行方。另外，CIVICUS Monitor還特別注意到印度、汶萊，這兩個國家在言論自由、集會等的基本公民權利方面明顯倒退。

印度是世上最大的民主國家，如今被評為「壓抑」，報告中尤其擔憂該國政府對記者、活動人士的攻擊，甚至有人在工作時遭襲擊或殺害。

報告指出，香港的示威者受到騷擾與攻擊，自6月民眾針對《逃犯條例》抗議以來，公民空間便迅速縮小，「必須進行獨立、公正的調查，以便替這些侵犯的行為伸張正義。」

根據CIVICUS新聞稿，2019年對於示威活動是個歷史性的一年，從蘇丹到香港的街頭，人們踴躍發聲，然而，隨著數百萬民抗議者提出訴求，政府卻壓制他們，而不是選擇對話。