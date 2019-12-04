智慧農業結合共享經濟　創造台東六級智能農業

▲台東縣智慧農產經濟示範服務計畫記者會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府與鴻海科技集團－富鴻網(股)公司推動智慧城鄉「台東縣智慧農產經濟示範服務計畫」，於4日舉辦啟動記者會。縣府、富鴻網偕同在地源天然農企業及聯利媒體TVBS打造共創、共建、共享之農業示範經濟生態系，輔導印加果、黑米、紅藜及有機綠茶等在地農民、農企業導入智慧農業應用，協助農友進行科技轉型，有效提高農業綜效生產效益，進而打造農業、產銷、觀光的生態鏈，創造台東獨有之六級智能產業（1生產×2加工×3行銷）。

縣長饒慶齡深入說明，本計畫運用物聯網及大數據的概念與技術，蒐集農作物生長環境數據，包含：溫溼度、光度、土壤濕度等，同時結合專家種植經驗數據，提供農民進行監控管理，彈性化調整種植規劃，並透過智能設備控制，減輕農場作業負擔，降低勞動力需求，建立更有效率的農場經營管理模式。除外，計畫也導入田間生產管理紀錄APP及區塊鏈技術，協助輔導農民導入TGAP規範，取得生產履歷「二維條碼」標章，產出具區塊鏈之生產履歷，確保食品安全，保障消費者食的安心。

計畫有效整合了閒置農地、農機設備、人力等資源，提供土地、設備擁有人可於本平台刊登土地與設備項目，並設定共享分潤條件，提供有興趣之農務人員加入並可共享作物產生之利潤。並結合台東金幣、觀光共乘服務，增加民眾旅遊興致，創造多元共享經營模式。首次將AR新興科技結合偶像劇，將台東文化、旅遊特色置入於戲劇演出中，增強觀眾之現實感受，讓消費者進入全新的沉浸式體驗，並透過代理商、電視臺海外版權授權播放，引導國內外旅客至台東旅遊意願，進而活絡地方經濟，促進觀光產值。預計至少可協助在地農民增加1,600萬營收，帶動1萬人次及25家農/店家的導入應用。

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