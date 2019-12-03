示威衝擊經濟「十年來最差」！　林鄭月娥：香港正面臨外憂內患

▲林鄭月娥昨日出席《香港01》所舉辦的「二○一九經濟高峰論壇」。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港從6月起示威遊行不斷，出現許多暴力衝突，影響市民生活，也讓全港經濟大受衝擊。據數據顯示，香港第3季經濟按年收縮2.9%，為十年來最差，特首林鄭月娥昨（2）日表示，香港正面臨外憂內患，「現時政府的首要工作是止暴，同時聽取市民意見、記取教訓，讓香港重新出發」。

據《香港01》報導，林鄭月娥昨日出席「《香港01》2019 經濟高峰論壇」，並在演講時提到，香港正面臨外憂內患，對外方面，中美雙方一直未達成貿易協議，加上美國總統川普近日又簽署《香港人權與民主法案》，導致雙方關係更加緊張。另外，她也提到，對內方面則是香港經濟問題。

▲香港市民上個月28日齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

林鄭月娥指出，除了示威遊行外，英國脫歐等各種因素也加劇香港經濟衝擊，「早前國際貨幣基金會（IMF）已下調今年全球經濟增長預測至3%，為2009年以來最低，香港作為一個外向型經濟體，難免受到影響」。她強調，「自從6月中起，連續5個多個月香港各區出現暴力事件，香港經濟第3季經濟便按年收縮2.9%，政府也再次將香港經濟增長預測向下修訂至全年收縮1.3%」。

▲香港遊行衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

林鄭月娥指出，自上任2年多以來，政府在經濟上擔當促成者及推廣者角色，「至今已簽定自由貿易協定已達8份，且在過去6個月內，也頻繁地進行向外推廣工作」。她指出，希望不同機構繼續向外推廣香港，而推廣香港也是其工作的一部份。

此外，對於連續6個月的示威遊行衝突，林鄭月娥表示，相信事件最終仍會過去，希望各方可以一起努力，克服當前困難，重新出發。她強調，政府現在的首要工作是止暴，同時進行非常徹底的反思，走出當前困局，同時，「政府及其本人也願意以謙卑的態度，聽取市民意見，讓香港重新出發」。

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