台東縣長饒慶齡夜訪街友　寒冬送暖低溫關懷

▲饒慶齡夜訪街友，寒冬送暖低溫關懷。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

今年首波寒冷氣團報到，中央氣象局發佈低溫特報，為關懷暫無固定居所的遊民與街友，台東縣政府昨日前由縣長饒慶鈴率隊前往台東轉運站等地夜訪街友，親送保暖外套及充肌的食物。饒慶齡也呼籲縣民多關心身邊的人，由於近年來社福團體募款較為吃力，希望大家多捐款幫忙，讓他們有更多資源來幫助有需要的民眾。



饒慶鈴表示：台東縣地形狹長，遊民聚集棲息區域較為分散，對於街友之照顧，除由社會處設置專職社工，協助街友平日生活照顧、租屋協助與傷病醫療、輔導就業外，亦結合人安基金會平安站，提供街友短期安置、寒冬庇護與供餐服務。另外透過衛生局、警察局及社福網絡加強聯繫及轉介機制，共同協助街友及弱勢族群早日重返健康正常的生活，縣長也不忘溫馨提醒縣民朋友，大家都要做好禦寒保暖措施，尤其早晚溫差大，請為人子女更要關心家中長者的保溫與身體狀況。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

社會處長曹劍秋說，縣內列冊58位遊民及外縣市無家可歸者共近70位，都是社會處的服務對象，寒冬時節，民眾如有發現年老或體弱的遊民露宿街頭，希望大家發揮守望相助及人道關懷協助通報，縣府都會給予救助關懷，遊民們也需要社會大眾更多的包容、關懷與鼓勵，企盼在關懷協助下讓他們及早脫離困境，找到自信心甚至與家人團聚。

凍齡的秘密看這裡