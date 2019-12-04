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一周3變濕涼→乾冷！天冕「送豪雨」連3日雨襲全台　逼近冷氣團周末接力

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▲▼一周3變濕涼→乾冷！天冕「送豪雨」連3日雨襲全台　逼近冷氣團周末接力 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲天冕颱風「送豪雨」連3日雨襲全台 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

入冬首波冷氣團「最低溫」出現！中央氣象局觀測3日南投中寮僅10.3度，歷經2天明顯降溫，4日開始28號中度颱風「北冕」（KAMMURI）進入南海後，拖著的帶狀雲系將會移入台灣上空，全台降雨明顯，連續3天都濕涼有感，其中北部、東北部將有局部豪大雨發生，最明顯時間落在5日至6日晚間（周四至五）。

前預報中心主任吳德榮在《三立準天氣》預報，4日溫度稍回升，因為冷空氣減弱、雲層增加，低溫大幅回升，至於天冕颱風目前正通過菲律賓，進入南海後慢慢減弱，碰到垂直風切，將水氣輸送到台灣，導致雲量增多，4日午後全台都有雨、越晚越明顯，5日開始全台被水氣籠罩，且6日又有新一波強度相當的冷空氣來襲，天氣將再度轉乾冷。

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▲▼一周3變濕涼→乾冷！天冕「送豪雨」連3日雨襲全台　逼近冷氣團周末接力 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼一周3變濕涼→乾冷！天冕「送豪雨」連3日雨襲全台　逼近冷氣團周末接力 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲一周3變濕涼→乾冷！逼近冷氣團周末接力 。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，4日受東北季風影響加上南方雲系北移，全台降雨機率明顯提高、轉易雨，上半天東半部及大台北東側有機會出現短暫降雨，西半部雲量增多，下半天各地雨勢轉趨明顯，尤其入夜後北東部降雨更持續，並有局部大雨或豪雨發生機率，低溫則略微回升至約15到18度，白天北台灣高溫在18至20度，其他地方約21度。

氣象局觀測，28號中度颱風北冕3日晚間8時位於鵝鑾鼻南方約960公里海面上，中心已經進入南海，以時速22轉18公里速度，向西北西移動，強度將逐漸減弱，對台灣沒有直接影響。但5、6日（周四、五）受東北季風及南方雲系北移影響，全台有雨，尤其北東持續有局部豪大雨發生機率。預估這段期間若溫度及水氣配合，3000公尺以上高山有降雪出現的機率（6日機率較高）。

下一波冷空氣接力報到，氣象局表示，7、8日（周六、日）水氣減少，北東降雨明顯減緩，預計在7日入夜至8日清晨達到最強，強度相當，接近大陸冷氣團等級。

▲▼一周3變濕涼→乾冷！天冕「送豪雨」連3日雨襲全台　逼近冷氣團周末接力 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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