水氣北上中！南部率先飄雨　北部傍晚後雨勢大又強

▲今起連3天全台都有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

要變天了！臉書專頁「天氣即時預報」表示，由中颱北冕引進的水氣已抵達，大片雲雨已在台灣上空形成，今日下午開始，全台各地都會開始下雨，南部也已開始飄雨，北部地區傍晚到晚上雨勢會更持續與明顯，範圍也會更大。

天氣即時預報指出，南方來的水氣已經抵達，這是由今年第28號颱風「北冕」所引進，並由「低層北風、高層南風」交互生成，暖溼的空氣爬升到冷空氣上方，大片雲雨直接在台灣上空形成。從雷達可以看出，水氣已經覆蓋「南部」，南部也已經開始飄雨了。

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隨著水氣往北移動，南部、東部已開始下雨，中部、澎湖傍晚前會開始下雨，北部、金馬則是傍晚後到晚上間，會轉為大範圍降雨，且越晚雨越大。

▲水氣北上中，北部地區傍晚後雨勢更明顯。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

天氣即時預報指出，這股水氣是全台有雨，今晚至週五上半天，北部、東部地區雨勢為小雨到中雨，中部、南部地區則為飄雨至小雨。一直到週五下半天，水氣逐漸減少，中南部雨先停；北東部則是要到週末假日「另一波乾冷空氣」南下，雨也會緩停。

天氣即時預報提醒，少了陽光，加上要下雨了，天氣會「陰冷」許多。氣象局預報員王品翔表示，今晚後北部、東北部地區有局部大雨或豪雨發生機率，今起連3天各地低溫僅14到18度，白天氣溫回升也不明顯，北部高溫約僅18到20度，其他地方約21到23度。