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看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光

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記者林昱萱／採訪報導

善心不一定是捐出巨額的錢財，有時在自己力能所及的範圍裡，去幫助那些需要幫助的人，就已經是相當難得並且可貴的善良。一名女網友亞亞在臉書上分享一段，分送食物給街友的經歷，而她表示，希望可以透過這個小小的舉動，讓更多人知道其實幫助他人是一件很簡單很快樂的事。

▲▼ 看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光 。（圖／網友授權）

▲亞亞和朋友準備的20份食物全部發光。（圖／網友授權，下同）

從這段影片中可見，亞亞和朋友準備了20份的八寶粥與麵包，要到台南火車站附近發給街友們，過程中還因為袋子太重，而停下來稍喘口氣，接著他們就遇到一名在垃圾桶中翻找食物的阿伯，當時兩人稍作討論之後，就由朋友拿了一份食物，上前交給阿伯，而阿伯先是嚇了一跳，接著就接過食物，並不斷點頭道謝，也停下了翻找垃圾筒的動作，也是這一幕，讓鏡頭外的亞亞忍不住紅了眼眶。

▲▼ 看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光 。（圖／網友授權）

兩人走進地下街後，看到了許多的街友，也發現大部分的街友，可能是因為沒有通訊設備的緣故，大多都早早就睡下，為了不打擾到他們休息，兩人放下物資的時候，動作都是輕手輕腳的。此外，過程中，兩人還遇到一名阿姨，那名阿姨收下食物後，很開心地和兩人分享起自己的故事，眼中泛著依稀可見的淚水，但臉上卻是止不住的笑意。此外，其中一名街友伯伯也暖心地祝福他們新年快樂。

此外，亞亞向《ETtoday新聞雲》記者說起，之所以會想去發送食物的原因，「有一次無意間看到一篇關於幫助街友的文章，覺得深受感動也很有感觸，於是我心想，如果我能夠實際去實行這件事情並且分享我的經驗跟想法讓更多人看到，是不是也能有更多人因為被我的經驗感動而願意去踏出這一步，幫助到更多街友，讓這件美好的事一直持續下去。」

亞亞也說，「這也許是一件很小很小的事情，想過的人一定也很多，但真正去實踐的人卻很少，我希望透過這個小小的舉動讓更多人知道其實幫助他人是一件很簡單很快樂的事，在某個假日夜晚放下手邊的電腦手機，撥出幾個小時就能夠帶給這些街友一些溫暖跟溫飽，盡一點微小的力量。」

▲▼ 看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光 。（圖／網友授權）

另外，亞亞的朋友也提到，「還記得在全聯採購食物的時候，我們一邊看著架上琳琅滿目的麵包，還一邊開玩笑地說好多種喔不知道怎麼選，還怕街友有不吃的口味，但事實上在走過台南火車站前圓環時，我們親眼目睹一個老阿伯在翻垃圾桶找食物，在連下一餐都不知道在哪裡的情況下，更遑論有選擇想要吃甚麼的念頭。」

最後，亞亞也想告訴大家，「這件事其實根本不是什麼特別偉大的事，只是覺得這個世界本就不公平，並不是所有人都跟我們一樣幸運，假如可以分一些幸運給需要的人，讓這個社會愈來愈平衡就太好了。我們能做的不多，大概就是盡可能地保持善良，對世界充滿善意，在有限的能力裡幫助需要幫助的人，不吝嗇愛與關懷，世界一定會愈來愈溫暖。」

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