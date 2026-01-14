1.25兆買什麼「國會本就該先知道」　黃國昌：美方充分理解

▲民眾黨訪美團返台記者會，黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，當面與美方官員討論1.25兆軍購按、對等關稅議題等，今（14日）清晨返台後，上午召開記者會說明。針對立法院遲遲未審查1.25兆軍購特別條例，黃國昌說，民眾黨支持增強台灣國防，但一個正常民主國家，立法院要負責任進行審議前，怎麼可能連裡面的內容是什麼都不知道？這樣的基本民主原則，美方充分理解而且同意。

黃國昌說，民眾黨與很多民眾共同的心聲是，這1.25兆到底要買什麼？民眾黨第一次知道這消息，跟所有國人一樣是從賴清德投書美國《華盛頓郵報》，也不知道要拿來買什麼東西。直到12月17日美國國務院透過正式聲明，公開會在1.25兆裡面所納入的5項軍購案；但這5項加起來的金額大概3500億左右。

黃國昌表示，這次清楚向美方傳達，台灣是民主國家，這樣的民主程序沒有辦法接受，「一個正常民主國家，立法院要負責任的進行審議前，怎麼可能連裡面的內容是什麼都不知道？這樣的基本民主原則，美方充分理解而且同意」。

「本來國會就應該先知道，這樣的立場美方完全理解也贊同。」黃國昌說，接下來，民眾黨呼籲、也預期，國防部在下禮拜會到外交國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。

黃國昌提到，這1.25兆不是全部都是對美軍購，有相當高比例不是，未來美國在進行他們的民主程序後，是近是遠沒辦法預期，但還會有進一步通知的項目。

黃國昌說，要清楚讓美方知道，台灣是一個民主國家，不是只有一種聲音，「民眾黨支持增強台灣國防，但是台灣的民主不能被犧牲、國會不能被當塑膠」，這一點，同樣是民主國家、同樣也非常尊重國會的美方也充分理解且贊成。

黃國昌指出，為什麼會有這麼高比例的台灣人民，明明知道中共對台軍事威脅，但大家還不贊成特別條例？因為這45%的人都是中共同路人、都自賣台嗎？答案顯然不是，而是大家根本不知道這麼高的預算要拿來做什麼，「民眾黨的立委跟民進黨最大的不一樣，我們說不出錢先過，買什麼再來慢慢商量這種話，這是放水、糟蹋人民納稅錢」。