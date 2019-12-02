南向難補觀光逆差　張國榮：3年少1800億

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會的祕書長張國榮。（圖／翻攝自中評社）

圖、文／中評社

兩岸關係緊張導致陸客大減，韓國瑜「國政」顧問團成員、台灣海峽兩岸旅行發展協會祕書長張國榮接受中評社訪問指出，相比陸客環島旅遊在各地大筆採購，東南亞旅客來台天數僅3到4天，且多在都會區小額消費，效益難與陸客觀光比擬。過去3年因陸客減少導致台灣觀光收入短少新台幣1800億元，即使東南亞旅客增加也難補足陸客減少的觀光收入。

中國國民黨2020候選人韓國瑜副手張善政昨日帶領「國政」顧問團成員，在台南麗新大酒店舉辦觀光政策研討會，會後張國榮接受中評社訪問。

提到目前來台觀光客每年1千多萬人次，和2016年馬英九卸任時差不多，但陸客人數年年下滑，蔡英文推動新南向政策以東南亞客彌補，效益如何？

張國榮表示，來台東南亞旅客增加，一部分可能是來台就學、打工、外配，數據本身有灌水之嫌。第二，東南亞旅客，平均在台僅停留3到4天，與陸客平均停留台灣7到10天差別很大。第三，東南亞旅客因為來台停留天數少，都集中在都會區，中南部縣市及台灣東部很少會去；過去陸客來台觀光型態是以環島為主，對偏鄉經濟產生很大的助益。第五，東南亞旅客多因為補助來台，很少購物，與過去陸客來台大肆採購效果截然不同。

張國榮指出，從「交通部觀光局」提供的數字顯示，來台陸客人數從2015年418萬人次，到2016年蔡英文上任後減為351萬人；2017年再減為273萬人，去年來台陸客約270萬人；照趨勢來看預估今年來台陸客265萬人。如果以每名陸客平均消費量5萬元來計算，從2016至2018年因為陸客減少，台灣觀光收入就減少1800億元，平均一年觀光收入減少600億元。

張國榮表示，陸客來台可以創造很多經濟效益，使百姓和基層服務人員都受惠；相比之下，東南亞國家旅客為台灣帶來的經濟效益就少很多，這也是為何來台觀光旅遊總數沒有下降，台灣觀光財卻少收入非常多。

此外，張國榮也提到，今年11月30日起泰方規定台灣人去泰國旅遊，必須提出財力證明，他抨擊蔡政府不要陸客要泰客，但泰國政府卻要陸客不要台灣人，所以針對台灣人到泰國旅遊做很多設限，事實上台灣人也喜歡去泰國旅遊，可是蔡政府對這種不對等的對待，都沒有提出任何抗議和協調，這也是政府失職的地方。

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