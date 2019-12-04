民眾狂call要停捐！兒盟白麗芳「沒想到會被爆料」哭會繼續當憨人

▲兒盟執行長白麗芳說明說到哭。（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

兒福聯盟遭爆花3.7億在內湖買下整棟辦公室風波持續燒，即便昨天已澄清，各界罵聲仍不停，質疑大家的愛心都被利用了。今（4日）兒福對外召開記者會提出4點說明，執行長白麗芳被問到民眾打電話退款，事件爆發後很多同仁都哭了，講到激動處，她哭著說，自己是願意為一群孩子努力的憨人。

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▲兒盟執行長白麗芳在影片第25分談到民眾退捐時，心情感概，忍不住哭了。（影／ETtoday新聞雲粉絲團）



被問到事件爆發後至今有多少人停捐？白麗芳不願意說有多少，只說昨天一整天同仁接了不少電話，身心都受創，在哭了，沒有請他們統計，直到今天早上電話還是沒有停。她接著表示，這些電話不一定是停捐，還有處理一些人疑問，及向兒盟打氣，並說社會還是有溫暖，不管是有沒有服務過，都出來聲援。

至於退捐之後的影響？白麗芳忍不住淚水說，退捐之後當然會影醒，實質影響很擔心同仁士氣，她哭著說，自己會覺得是一群願意為孩子努力的人憨人，並強調，還一定會努力的服務下去，兒盟沒有打算要讓兒童受到影響，還是會繼續努力，只是沒想到這件事會被用爆料的方式。

白麗芳不捨的說，事件爆發後同仁因為外界壓力大哭泣、自己也沒睡好，「說我們這麼多努力，我不只為兒盟擔心，政府灑出來2～3千人也不一定找得到社工，更何況民間組織，這個事件下來是否耗損了我們對社會工作的熱情，擔心年輕人不願踏進來這行業，沒有社工沒有人，我哪來的服務。」因此也希望媒體朋友共同討論思考，也歡迎所有民眾繼續監督兒盟往後服務及財務狀況。