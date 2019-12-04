兒福盟3.7億買房惹議　呂秋遠揭社工「累爆工作」：為什麼不行？

▲兒福砸3.7億在內湖買辦公室。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者錢玉紘／綜合報導

兒福聯盟因在內湖購置3.7億元新辦公室引發爭議，甚至有許多網友嚷嚷著要「取消捐款」。在社工系任教的律師呂秋遠3日在臉書發文表示，社福團體把錢拿來置產「為什麼不行」，這樣可讓社工們有更好的工作環境，幫助更多人，「民眾覺得不開心的點，究竟在哪裡？」

許多人根本的疑問就是，社福團體可不可以把民眾的捐款，或政府補助款，拿來當作購買辦公室的經費？呂秋遠直接點出「為什麼不行？」他提到，兒童福利聯盟處理許多受虐兒童的照顧與家暴兒童的探視，民眾捐款大約在6億到8億之間，佔了總收入的8成上下，去年結餘有2億8700萬左右。

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而原本聯盟中的180名工作人員散落各地辦公，今年買了新辦公室之後，可以集中在同一地點，有舒適的環境辦公，「錢還是留在基金會，而且變成永續經營的地點，民眾覺得不開心的點，究竟在哪裡？」難道民眾認為「社福團體沒有資格在內湖高級地段購買辦公室，因為感覺起來他們很有錢，不用捐助了？」

呂秋遠指出，社工的工作在社會上真的非常重要，從兒童人權、中低收入戶、老人福利到遊民都需要社工介入關心，「但是，我們給社工的薪資不夠、保護不夠、福利不夠，大部分的社工，工作時數長、辦公設備差、工作環境擁擠惡劣、薪資水平低落，有些還得要回捐薪水」。



呂秋遠點出，大家都希望有更好的人才願意在社工界服務，卻不願意讓社工有好的環境上班？「好像所有的錢流到工作人員福利改善，就是一種罪惡，只能把捐款用在被捐助人的身上，請問誰要來當社工？社工就是得要犧牲奉獻？」畢竟社工也要過自己的日子，難道不值得擁有好的工作環境境嗎？

最後他提到，社會福利團體既然收受捐款，也接受財務監督，那麼就應該給予他們更大的空間改善社工福利，而不是看到「置產」「內湖」「三億七千萬」等字眼，就開始退掉捐款，「這對於民間的社會福利機構而言，是一種會呼吸的痛」。另外他也點出，在內湖瑞光路的精華地段，900坪辦公室花了3億7千萬，每坪41萬，而且基金會的永久資產，「你跟我說買貴了？拜託，是元大銀行做公益好嗎？」

對於網友的疑問，兒福聯盟執行長白麗芳也表示，機構從21年前就有陸續在存錢，花3億7000萬在內湖買辦公室有2點考量，一是目前的各辦公室都是租來的，隨著租金上漲和簽約到期等因素，與財務討論後決定買下辦公室，讓全體人員有個穩定且良好的服務環境；二來是北區目前有150名至180名同仁，兒福即將要迎接創立30周年，往後團隊會越來越壯大，所以需要一個空間夠大的辦公室來作業。

