兒盟3.7億買房財報未揭露　執行長喊冤：才簽約還沒交屋

▲兒盟購置基金與兒盟財報作說明。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

兒福聯盟今（4日）召開記者會說明砸3.7億買房風波，媒體追問財報呈現、購屋資金提撥比例問題，執行長白麗芳強調，財報是一定會固定揭露，只是這次買辦公室11月才簽約，也還沒交屋，不是不揭露。

外界好奇3.7億哪來？兒盟是否有較公開的財報資訊？白麗芳指出，兒盟固定都一定會揭露財報並呈現，只是還沒交屋，11月才簽約，後續屋況等狀況都還在討論、處理，不是不揭露。

請繼續往下閱讀...





▲兒盟強調財報一定都會揭露。（圖／記者徐斌慎攝）

是否有算過搬遷成本，及未來發展。白麗芳說，當然有試算過，以每年幾百萬房租支出來看，現在搬遷成本是「為了未來」，希望開創兒盟快30年往後發展。媒體追問有無計算搬遷前後成本差距？白麗芳說，搬遷都還在進行，無法計算，舉例之前幾個服務因政府關係陸續結束，就是希望不要再發生這些事情，能有一個服務據點，提供服務，不要再搬來搬去。

至於提撥比例遭疑，兒盟指出，不是逐年按應有比例，是根據會務需求性做提撥，這次置產資金，是董事會覺得夠了才停。白麗芳補充說明，只要達一定金額就停。兒盟網路上財報95年後才有，白麗芳說，95年後兒盟才加入公益自律聯盟，95年前的財報，兒盟都有現成的資料可供各界檢視。白麗芳強調，這件事情有「有形成本」跟「無形成本」，大家著重購屋資金，但其實兒盟努力想要久久有個點提供服務，去發展更多服務。