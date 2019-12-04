3.7億買辦公室！兒盟澄清「基金來源、買到公益價」仍止不住火...民眾怒退捐

▲兒盟選擇的新辦公室地點位於內湖的「多倫多科技中心」。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙于婷／台北報導

兒童福利聯盟上月花3.7億元買下內湖整層辦公室，網友在網路上曝光消息並質疑「捐款被拿去繳房貸」、「愛心被浪廢」等。對此，兒盟澄清，3.7億是低於市價，且是從民國87年開始「呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金」，歷經21年才買下，且提撥並不是定期、定額，而是所有服務都完成後，看每年盈餘去做提撥。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示自己捐錢的初衷是想幫助弱勢兒童，相信每位善心人士的出發點都一樣，沒想到捐款人的愛心卻被拿來買辦公室。原po也直說「我相信所有的慈善團體，都會有辦公室的需求，但是我不認為需要花到3億7千萬去購置辦公室。」

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對此，兒盟第一時間在臉書發了三點聲明澄清，第一是因為近年來因承接政府方案並提供場地，曾遇到過2年搬遷4次辦公室的窘境，因此換搬遷辦公室是為了方便聯繫和管理。第二是購屋基金是歷經21年看盈餘狀況提撥的，以兒盟180名工作人員分屬不同辦公室，目前每月租金支出數百萬元，購置穩定住所可以讓服務更穩定發展，而並非只有支出。

第三點則是強調現今台灣社會面臨很多新時代的兒少問題，包含少子化、兒童虐待、童年創傷經驗等等議題，新購置的空間主要能用以整合第一線社工服務，研究發展，政策中心和行政部門，增加各部門間的聯繫效率，回應更多民眾需求。

▲兒福砸3.7億在內湖買辦公室。（圖／翻攝自爆怨公社）

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針對提撥部分所得轉為購屋基金，網友質疑到底是「提撥收入的百分之多少？」對此，白麗芳解釋，提撥是看每年盈餘以及非專款專用的金額去規劃，募款收入都還是以服務使用為主，因此並不是每年固定提撥多少金額。

另外，民眾也疑惑為何一定要選在內湖買辦公室？她則強調，如果選擇較偏僻的地方，考量交通因素，反而會減少民眾前來幫忙或求助的意願，且3.7億元是低於市價。

▲兒盟執行長白麗芳。（圖／記者趙于婷攝，資料照）

對於是否真低於市價，有商仲業者表示，內湖廠辦空置率低，兒盟選址的西湖段空置率低於3％，以新大樓單坪售價70萬元起跳、中古大樓單價50～60萬元，兒盟所選「多倫多科技中心」換算單價56.6萬元，成交價格略低市場行情，算是買到佛心價。

但兒盟目前所提出的說明仍不被網友買單，白麗芳也坦言，可以理解民眾捐款一定都要用在想幫助的人身上，事發後也不斷接到退捐電話，所有同仁其實都很挫折，但退捐是民眾的權利，並不會不辦理，不過同時也會試著跟民眾說明。兒盟也將在今（4）日上午10點召開記者會再次說明。

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