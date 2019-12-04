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砸3.7億買辦公室「民眾爆氣退捐」！兒盟最新4點澄清：同仁邊接電話邊哭

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記者許展溢、李佳蓉／綜合報導

兒童福利聯盟於今年11月8日在台北內湖砸下3.7億買下一整層辦公室，遭網友痛批「捐錢給別人增加財產」，兒盟雖然已在第一時間在臉書澄清，執行長白麗芳受訪時也一再解釋「並不是定期定額提撥購基金」，仍不減網友砲火猛攻。針對外界質疑，兒盟於4日上午舉辦說明會，白麗芳提到，事發後同仁接了一整天電話，邊接邊哭，看了相當不捨，雖尊重民眾觀點及選擇，但呼籲勿做人身攻擊。

執行長白麗芳指出，兒盟是被社會大眾信賴、倚重的兒少福利團體，身為執行長希望能釐清民眾質疑，並保護同仁，昨天消息一出，電話接不停，而同仁為了保護兒童的社會使命在努力，也可以理解民眾對於捐款用途及觀點不同，但有些民眾用情緒性字眼詛咒或羞辱同仁，「他們接了一整天電話，邊接邊哭，看了很捨不得。」雖然尊重民眾觀點及選擇，但也希望大家能用同樣態度尊重同仁，勿做人身攻擊。

兒福聯盟將近30年提供多項服務，白麗芳有感而發地說，前陣子才辦完921活動，陪了受災的孩子20年一直到孩子都長大，這樣的經驗要轉為生命教育要辦展覽，大家都很感動。這幾天雖然有很多批評，但有收養人用真實姓名來支持我們，「我做了20幾年社工，當年我送出去的孩子，也傳私訊給我們加油，事實上我們很努力在從事相關服務。」

▲▼兒盟執行長白麗芳說明說到哭。（圖／記者徐斌慎攝）
▲兒盟執行長白麗芳說到激動處不禁哽咽。（圖／記者徐斌慎攝）

請繼續往下閱讀...

白麗芳接著說，民間組織或公益組織是社會很重要的力量，無論政府再怎麼龐大或全能，不可能做完所有的社會福利服務，民間團體會更創新、更彈性走在前面以開創各種服務。我們也需要監督政府，倡議兒童權益，因此擁有健全的組織、財物，永續發展是所有非營利組織共同的目標。

白麗芳解釋，從這件事情上可見社會大眾對非營利組織或社福團體認知不同，歡迎也期待大家朝著這方向有對話空間，而民眾若要捐款也是有選擇的，有專款專用，也有不指定用途，都是可以選擇的。我們繼續討論、思考台灣社會怎麼運用，社會企業怎麼讓社會更進步，可以保障所有兒少給他們有更好環境，這是應該共同努力的。

白麗芳不捨的說，事件爆發後同仁因為外界壓力大哭泣、自己也沒睡好，「說我們這麼努力，我不只為兒盟擔心，政府灑出來2～3千人也不一定找得到社工，更何況民間組織，這個事件下來是否耗損了我們對社會工作的熱情，擔心年輕人不願踏進來這行業，沒有社工沒有人，我哪來的服務。」因此也希望媒體朋友共同討論思考，也歡迎所有民眾繼續監督兒盟往後服務及財務狀況。

針對空間購置與規劃，兒盟也做出最新4點澄清：

一、兒盟成立至今28年，過去1萬多個日子全體320位員工投身於第一線的兒童與家庭服務、兒少權益倡導兒少福利立法修法，目前發展出20多項兒福服務。為因應社會變遇新興的兒少與家庭問題，兒盟決定在109年成立兒童人權與兒少福利發展中心，在新的會址空間開辦防治兒虐的嬰幼兒父母支持服務方案、兒童創傷心理治療中心...等服務模式；未來這個新的中心，員工辦公空間僅估35%，尚包括給弱勢及高風險家庭使用的會談室、輔導團體室及兒童治療室，弱勢兒童營隊活動...等多功能服務空間。

二、在台灣，所有提供兒少第一線服務及直接個案服務的社會福利組織，為了提供健全長久的專業服務能穩定走下去，保有福利團體的自主與自足性，多數都帶要購置長久的服務處所與會址，例如在各種募款方案中常看到為了成立治療／庇護中心、中途之家、收容中心...等，往往必須倚賴公開募款的方式來達成。

三、兒盟身為服務兒少家庭的專業組織，從28年前成立初期即有長久服務會址需求，20多年來雖然兒盟非常努力不曾放棄地向建商企業籌募場地希望能得到企業贊助會址，但相當遺憾的始終沒有企業或個人捐贈土地或房產給兒盟，所以兒盟必須靠大眾募款的力量，在募款狀況良好的年度逐年提撥盈餘編列購屋基金，並在成立28年時決議動用長年儲蓄累積的基金購置兒盟於北區的第一間結合兒童服務與行政辦公的服務空間，兒盟誠擊感謝每一位支持與信任兒盟的捐款人。

四、兒盟每年都固定向教育部報備，定期接受政府各項評鑑，且每年都請會計師辦理財簽和稅簽，由主管機關和外部的專業人員進行監督。此外，兒盟也加入「台灣公益團體自律聯盟」等NGO自律組織，力求本會財務公開透明，並將所有財報公開於網站上。

▲▼兒福砸3.7億在內湖買辦公室。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲執行長白麗芳表示，屋主主動用公益價賣給兒福。（圖／翻攝自爆怨公社）

一名網友在《爆怨公社》PO文指出，兒福聯盟竟然在台北內湖砸下3.7億買辦公室，並抨擊未善用捐款，消息曝光讓廣大網友相當震驚。兒盟第一時間在臉書澄清，機構從民國87年開始「呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金」，持續了21年，今年剛好有屋主願意用低於行情的「佛心公益價」販售，兒福才得以達成目標。

對此，兒盟第一時間在臉書發了三點聲明澄清，第一是因為近年來因承接政府方案並提供場地，曾遇到過2年搬遷4次辦公室的窘境，因此換搬遷辦公室是為了方便聯繫和管理。第二是購屋基金是歷經21年看盈餘狀況提撥的，以兒盟180名工作人員分屬不同辦公室，目前每月租金支出數百萬元，購置穩定住所可以讓服務更穩定發展，而並非只有支出。

第三點則是強調現今台灣社會面臨很多新時代的兒少問題，包含少子化、兒童虐待、童年創傷經驗等等議題，新購置的空間主要能用以整合第一線社工服務，研究發展，政策中心和行政部門，增加各部門間的聯繫效率，回應更多民眾需求。

兒盟執行長白麗芳。（圖／記者趙于婷攝）
▲兒童福利聯盟執行長白麗芳。（圖／記者趙于婷攝）
 
白麗芳強調，購置辦公室只是希望大家有個辦公處所，不用一直被房東趕來趕去，目前也還未交屋，一切都還在洽談當中，接下來才會跟銀行討論後續費用；而對於多少民眾提出退捐要求，她表示，目前是一直有電話，還來不及統計，但退捐是民眾的權利，並不會不辦理，不過同時也會試著和民眾說明。

針對提撥部分所得轉為購屋基金，網友質疑到底是「提撥收入的百分之多少？」白麗芳指出，提撥是看每年盈餘以及非專款專用的金額去規劃，募款收入仍以服務使用為主，並不會每年固定提撥多少金額。而對於3.7億元的購物金中「多少是現金、多少是貸款？」她則坦言，目前都還在跟銀行討論付頭期款之後要分多少期貸款。

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