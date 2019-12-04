兒盟曝辦公室買內湖的無奈！執行長：沿著雙北市捷運都找過了

▲兒盟執行長針對購置基金說明。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢、李佳蓉／台北報導

兒福聯盟今（4日）針對遭爆花3.7億買辦公室召開記者會說明，媒體問到為何不選在其他地區，要選在內湖？執行長白麗芳提到，其實從沒放棄過跟大型建商募集會址跟需求，只是一直不順利，剛好今年有機會。

白麗芳說，很多人會問為何要選在內湖，其實是很遺憾，因為找了很多家房仲，沿著捷運，在雙北都找了，甚至想過在附近拆成幾間等選項都努力過，都不順利，今年剛好有機會，屋主知道是公益團體，才進行購置。

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▲兒福聯盟目前位於長安西路辦公室。（圖／記者許展溢攝）



兒福聯盟將近30年提供多項服務，白麗芳有感而發地說，前陣子才辦完921活動，陪了受災的孩子20年，一直到孩子都長大，這樣的經驗要轉為生命教育要辦展覽，大家都很感動。這幾天雖然有很多批評，有收養人用真實姓名來支持，自己做了20幾年社工，當年送出去的孩子，也傳絲訊給加油，事實上大家很努力在從事相關服務。

白麗芳接著說，民間組織或公益組織是社會很重要的力量，無論政府再怎麼龐大或全能，不可能做完所有的社會福利服務，民間團體會更創新、更彈性走在前面以開創各種服務。我們也需要監督政府，倡議兒童權益，因此擁有健全的組織、財物，永續發展是鎖有非營利組織是我們共同的目標。

▲兒盟希望能有一個長久空間做出更多服務。（圖／記者許展溢攝）



她表示，從這件事情上可見社會大眾對非營利組織或社福團體認知不同，歡迎也期待大家朝著這方向有對話空間，而民眾若要捐款也是有選擇的，有專款專用，也有不指定用途，都是可以選擇的。而兒盟繼續討論想想台灣社會，怎麼運用，社會企業怎麼讓社會更進步，可以保證所有兒少給他們有更好環境，這是應該共同努力的。