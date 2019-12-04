美國低利率創造300兆負債　比金融海嘯還慘..專家：坐在未爆彈上

▲美國因低利率出現大量債務，可能再次陷入危機中。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

10年前的金融風暴因民眾過度借貸，導致美國出現次級房貸危機，現在的中美貿易戰也導致經濟結構不穩定。美國因為出現10年來歷史最低的利率，向投資者出售數量破表的債券，導致美國企業債達到將近10兆美元（約台幣305兆元），占整體經濟的47%，超過金融海嘯當時的44%。債務專家蒂夫蒂克（Emre Tiftik）表示，「我們正坐在一顆未爆彈上，而且不會知道什麼時候會爆炸。」

根據《華盛頓郵報》報導，美國從金融風暴的打擊中逐漸恢復後，需要低利率來促進企業進行投資和僱用，然而利率卻不斷的創新低，導致債務不斷增加。美聯準（FED）試圖將利率恢復傳統水平，卻使過多寬鬆貨幣的副作用開始出現。

▲ 國際貨幣基金組織和其他監管組織已經針對美國債務激增提出警告。（圖／路透）

國際貨幣基金組織（FMI）表示，在低利率的誘惑下，有許多企業公司大量斥資後，回購自己的股票，並向投資主支付更高的股利，更高效率的運用資金。在過去5年以來，企業總共斥資超過3兆美元（約台幣90兆元）回購自己的股票。

國際貨幣基金組織、美聯準（FED）、貝萊德（BlackRock Inc.）等主要機構投資者都已經針對一些債務激增的企業提出警告。這些監管機構表示，雖然危機不會是立即的，但若借貸時間拉長，下一波的經濟衰退可能導致金融市場暴跌，對經濟體系帶來沉重的一擊。

債務激增也導致體質不佳公司的債券不斷出現，像滾雪球般越滾越大，可能導致情況一發不可收拾，到時候可能會有19兆美元（約台幣600兆元）的企業債務償還不了。行業協會國際金融研究所（IIF）的債務專家蒂夫蒂克（Emre Tiftik）表示，「我們正坐在一顆未爆彈上，而且不會知道它什麼時後爆炸，以及爆炸的確切原因。」